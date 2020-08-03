我國上月初宣布，與索馬利蘭共和國以「台灣代表處」及「索馬利蘭代表處」的名稱，互設官方代表處。索國媒體《索馬利蘭紀事報》（Somaliland Chronicle）稍早發布標題為「索國正準備承認台灣」（SOMALILAND IS PREPARING TO RECOGNIZE TAIWAN）的突發新聞，該報引述消息人士談話透露，索國總統阿巴迪，已指示親信研擬加強台灣與索馬利蘭雙邊關係的方式；並且研究台索互相承認的可能性。

該報報導，這位不具名的消息來源補充，阿巴迪也要求仔細研究美國國會，在今年稍早通過的《台北法案》，並立刻向他提出建言；同時還要求針對單邊承認台灣的優缺點，進行風險分析。

《索馬利蘭紀事報》指出，《台北法案》第3條，鼓勵其他國家與台灣建立外交和雙邊關係，同時不鼓勵任何國家採取損害台灣的舉動。

索馬利亞一直反對索馬利蘭的獨立地位，並且追求雙方和平統一，也反對台灣與索馬利蘭建立關係。台索上月宣布戶設代表處，大陸駐索馬利亞大使覃儉，當時便發推特強烈譴責。

該報報導，覃儉2日抵達索國首都哈爾吉薩（Hargeisa），但消息人士稱，阿巴迪拒絕會見覃儉，但覃儉仍待在當地，這是他今年第三度造訪索馬利蘭。該報指出，並不清楚覃儉到訪，是否為了索馬利蘭可能承認台灣之故。稍早大陸要求索馬利蘭與台灣切斷關係，不過未被接受。

(中時 )