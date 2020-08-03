旅客在機上苦等5小時，有人抱怨都快昏倒了!（民眾提供）

金門鄉親向立委陳玉珍大吐苦水，抱怨華信未做好應變處理。（立委陳玉珍辦公室提供）

陳玉珍接獲民眾陳情，將追究相關單位和人員的責任，替鄉親討回公道。（立委陳玉珍辦公室提供）

機上80名乘客等待逾5小時，直到下午4時才由大巴士接駁返回台北。（立委陳玉珍辦公室提供）

金門尚義機場因班機延誤，今天也湧現候機人潮。（李金生攝）

1架華信班機今（3）日上午由金門飛往台北，因颱風外圍環流帶來豪大雨，最後改降桃園機場。機上80名乘客等待逾5小時，直到下午4時才由大巴士接駁返回台北。一度沒吃沒喝的旅客中，有人抱怨快昏倒了，立委陳玉珍痛批民航局和航空公司將金門鄉親當「三等公民」看待，將追究責任討回公道。

這架華信租用的虎航班機在今天上午10時自金門起飛，原預定11時許在台北松山機場降落，但因颱風外圍環流帶來豪大雨的影響，機長回報塔台後，基於安全等相關因素考量，最後轉降桃園機場。

機上80名旅客一直空等，在華信未提供飲料、餐點的情況下，不少人因此焦躁不安。立委陳玉珍接獲民眾陳情，帶領團隊趕赴現場，緊急協調民航局要求華信空廚在下午3時30分許送小點心上機，讓餓壞的旅客果腹，並在4時許安排4部大巴士陸續接駁到台北。

陳玉珍團隊指出，鄉親痛批華信將金門旅客當作「三等公民」，還以防疫為由不同意下機等候接駁，結果讓旅客在沒吃沒喝情況下苦等，有人因為血糖降低快昏倒，也有人因密閉空間差點引發恐慌症。

陳玉珍強調，金門不是外國，也不是境外，民航局和航空公司應變能力太差，未依《民用航空乘客與航空器運送人運送糾紛調處辦法》第4條的規定，適時免費提供包括必要的通訊、飲食或膳宿、禦寒或醫藥急救物品，以及必要的轉機或其他交通工具，服務品質只能說爛爆了，難怪鄉親要痛罵「台北下大雨，官員的腦袋也進水!」

縣府觀光處也表示，根據華信航空公司說明，一開始機長判定短時間內應可飛回松山，結果因颱風外圍環流影響，一直延誤到下午4-5點都無法飛回，也造成松山機場後續航班延誤。縣府接獲民眾陳情時，即於第一時間向民航局及華信航空反映，要求華信派遊覽車接駁旅客至松山。

縣府並表示，班機轉降桃園機場時，民航局及航空公司立即啟動應變機制，協調過程中並無「傳言」指金門是境外，不讓旅客下機之說，可能是未即時廣播處理情況，造成旅客不了解實情，而造成忐忑不安。

縣府強調，未來會持續要求各航空公司，務必維持服務品質及突發狀況的適當危機處理。

(中時 )