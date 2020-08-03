為提供客戶後疫情微利時代荷包賺滿滿的機會，華南銀行推出SnY數位存款帳戶「利率、理財『數位雙利』」活動，提供存款年利率最高2.5％、不限筆數的定期（不）定額基金申購手續費2折優惠，讓精打細算的民眾大享利率、理財雙利，為自己加薪。

自即日起至今年12月底止，民眾只要完成指定任務，即可在新台幣SnY存款5萬～10萬元的部分，享有「最高2.5％」優惠存款利率，硬是比一般銀行的活儲年利率「多31倍」，甚至比三年期定存利率高出約3倍，再加上定期（不）定額基金手續費「通通2折」的超殺優惠，大大滿足民眾賺錢、省錢的需求。

原先華銀的存款年利率最高為2％，但在近期推出加碼活動，拉高至年利率最高2.5％。

原先條件是使用華銀行動銀行APP的「華銀支付」功能並以新台幣SnY帳戶完成1筆消費扣款或繳稅或繳費或轉帳，自次月1日起至今年12月31日止，享有存款優惠利率2.0％。

加碼的部分，新增「基金扣款」成功者，自次月1日起至2020年12月31日止，除了2.0％優惠利率外，可額外加碼0.5個百分點的優惠利率。

SnY好康還提供「業界最多」11大專屬優惠，包括轉帳享優惠、約定授扣免費轉帳、結匯享優「匯」、消費享回饋、線上投保抽好禮、QR Code轉帳好優惠，也就是說SnY用戶轉帳每月享5次免手續費、第6次起每筆手續費只要5元；約定扣繳指定帳單享10次轉帳免手續費；購買外幣享有14種幣別之匯率優惠；每期信用卡消費最高有350元回饋；線上投保月月抽iPhone；QR Code轉帳也享有免手續費優惠等，可謂一舉數得。

小資族善用集合儲蓄、理財與消費於一身的SnY，客戶於線上開戶完成後，即可方便快速享有新台幣帳戶階梯性存款最高活儲年息2.5％，民眾若存10萬元，半年利息就高達645元。

此外，若民眾充分使用華南銀行「SnY數位帳戶」來辦理理財、消費、轉帳、外匯、保險等全方位金融需求，11大專屬優惠試算下來，半年可賺近10,000元的好康，是經濟動盪的後疫情時代享有的荷包小確幸。

「1個帳戶、2折基金、2.5％高利、11大優惠、萬元好康」的華南銀行SnY數位帳戶，也將在今年下半年推出SnY專屬APP，將數位存款帳戶能夠使用的所有功能整合在一個APP內，以清新簡約的風格與快速支付為特色，滿足個人戶日常生活所需。

(工商 )