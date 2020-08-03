迎接父親節，HAPPY GO公布顛覆傳統的禮物調查清單，更攜手百貨與friDay購物、松果購物、momo購物網等各電商通路霸氣回饋辛苦老爸，祭出超殺點數優惠活動。TheMall遠企購物中心推200點兌100元抵用券；遠傳friDay購物祭出40點兌換60元購物金；松果購物與momo購物網則分別推出「炫父好日子」與「momo購物男神節」兌點優惠活動，多項點數折抵讓夢幻單品更好入手，就是要讓老爸一秒變歐爸。

還在為父親節要買什麼禮物傷腦筋嗎？HAPPY GO旗下GO SURVEY市場研究公布一份調查發現，以有小孩的男性卡友而言，不論任何年齡層的老爸們，皆有高達七成的比例喜歡關注數位科技資訊，並定期更新智慧型手機、筆電等科技產品系統；其中iPad/AirPods、智慧型手錶等3C科技產品與時下最夯的特斯拉、Gogoro等電動汽、機車，更是30～39歲科技潮流老爸心中夢幻禮物清單的前三名，29歲以下的年輕爸爸則最習慣在運動時配戴時尚與實用兼具的穿戴型裝置，科技潮流單品儼然成為新世代帥老爸的選擇。

HAPPY GO點數也能振興。TheMall遠企購物中心即日起至8/9推出「我愛老爸 真情兌點」活動，卡友可用200點兌換100元HAPPY GO抵用券，限量1,000份，另有當日單筆消費滿3,000元贈200元遠企現金券回饋，讓卡友用點數也可以換到最大心的禮物，盡情表達對老爸的感謝與愛意。

HAPPY GO霸氣回饋辛苦老爸，即日起也攜手遠傳friDay購物推超值兌點優惠，卡友可用40點換得60元購物金，下單再抽萬元好禮，有機會將65吋4K電視免費帶回家，還可天天領萬元折價券；活動期間使用HAPPY GO Pay結帳再享筆筆6倍回饋，滿2,000元送120點，滿5,000元送300點。

HAPPY GO也發現，上半年男性卡友於friDay購物平均消費金額較往年同期成長，7月更比6月提升6成，平均每人消費近萬元，平均單次消費金額為4,000元以上，顯示男性網購消費力崛起，父親節商機不容小覷。

遠傳friDay購物觀察自7月起站上關鍵字搜尋及銷量表現，經交叉比對歸納出今年父親節檔期熱搜TOP 5依序為電鬍刀、補品/營養品、按摩器材（筋膜槍/按摩椅）、智慧手環與電動牙刷，品項屬性大致為「健康生活」取向，推測受疫情影響，再次喚醒現代人對於養生保健議題的重視。

其中，增益補氣、增加免疫力的保健營養禮盒銷量較去年同期大幅成長近5成，為熱銷前五名品項中年成長最多的一類，而有名人代言的老協珍人蔘精禮盒是該品類中最受歡迎的選擇。

HAPPY GO看好父親節商機，8/1～8/8也攜手momo購物網加碼推出男神節兌點活動，活動期間凡於結帳時使用點數折抵即可抽88點，單日結帳使用點數兌點達200點還有機會得888點，活動期間累計兌點達1,000點再抽8,888點。

以男性網購消費市場而言，除了「3C家電」穩坐常勝軍的位置，上半年受疫情影響，家電影音、遊戲等「宅娛樂」與「健康養生」也飛躍式成長。

松果購物也看準父親節推出「炫父好日子」，加碼狂送30,000點。即日起至8/10不限訂單金額，並於結帳時使用HAPPY GO點數折抵，就有機會獲得HAPPY GO點數40點；活動期間使用HAPPY GO點數折抵累計達1,000點以上，再享點數3倍回饋，還有機會獲得5,000點。

(工商 )