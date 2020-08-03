天使隊日籍「二刀流」球員大谷翔平本季重新站上投手丘，不過2次先發都失敗，今（3）日更傳出賽後右手肘不適，將接受MRI檢查。一位當地媒體《洛杉磯時報》專欄作家狄吉歐凡納（Mike DiGiovanna ）表示，大谷應該專心擔任打者，以他的能力，單季甚至可上看50轟。

狄吉歐凡納認為，今年球季縮水，大谷翔平先發2次已造成牛棚的負擔，球團不應該任由這種情形繼續發生。二刀流確實具有很強的吸引力，大谷在2018年加盟天使隊的頭兩個月也已展現其才華，但沒多久就宣告受傷，並且進行了韌帶置換手術。接下來膝蓋也動了小手術，就是因為要兼顧投手、打擊兩項，才使得重返球場的時間延後。

狄吉說，去年大谷翔平專心打擊，證明他擁有十足的天分，如果全力以赴，單季揮出40至50轟應不難，而且還具有不錯跑壘速度。他絕對可以和當家外野手卓奧特並肩作戰，並且在棒次上發揮保護「神鱒」的作用。當然大谷在加盟時，合約中應該已有明文規定，天使隊必須以「二刀流」的方式來使用他。

狄吉擔心的是，如果MRI檢查結果發現大谷翔平的傷勢不輕，甚至要再動一次韌帶置換手術，他想再回投手丘的時間勢必得更久。與其如此，天使隊不如與大谷懇切討論未來的發展方向，畢竟大谷剛滿26歲，正是球員生涯的黃金時期，應該找到正確的途徑，才能在大聯盟發光發熱。如果過度執著於二刀流，不停的受傷、復健，反而對未來不利。

(中時 )