全國高級中等學校教育產業工會指108課綱實施後，高中職老師負擔加重，要求增加教師員額。對此，教育部國教署表示，將持續與人事總處會商，希望能爭取回歸教師員額編制標準，以統籌回應學校師資需求。

教育部國教署表示，108課綱實施後，高中職規劃多元選修課程時，除校內師資外，並可透過「與大專校院合作開課」、「跨校共聘師資」、「跨校選修」、「遴聘業師協同教學」或「遴聘校外兼課教師」多元管道，引進校外多元、適任師資，豐富課程內涵，教育部也會補助學校新增鐘點費。

教育部國教署說，因應多元選修課程開設，學校增加單一領域科目之教師員額並無法解決開設多元課程的需求，教育部已協調大專校院提供學校多元跨領域選修需求所必要的師資協助。

教育部國教署並已分析國立高級中等學校實施108課綱第1年教師之兼課情形，掌握部分學校因有相關特殊原因，針對特殊個案情形，國教署也將研議給予師資或資源等協助；同時，國立高級中等學校教師員額目前採總量管制，教育部國教署希望能爭取回歸教師員額編制標準，以統籌回應學校師資需求。

(中時 )