新北市議員葉元之。（趙婉淳攝）

時代力量黨主席徐永明涉嫌收賄，遭檢調聲請羈押禁見，時代力量開會決議，若法院裁定羈押徐永明，將儘速予以停權處分，但此事已嚴重破壞時代力量自詡的清廉形象。新北市議員葉元之指出，這次時代力量受傷那麼大，主要原因就是在於徐永明等人過去標榜的高道德標準。

日前葉元之在政論節目《鄭知道了》被主持人問及，怎麼看時代力量這次出包時，他表示，因為時代力量之前標榜高道德，徐永明、高潞‧以用和黃國昌還開出連坐法，結果三個人裡面出事兩個，而當初高潞因為跟經濟部要案子，所以被開除離開不分區的位置。

葉元之指出，現在徐永明自己也涉案，他還觀察到徐也陷入黨內的風暴中，比較林昶佐那一派的議員就開始砲轟，要他知所進退。葉元之還說，最近時代力量的網路搜索量非常高，因為大家都想知道你之前怎麼指責別人。

葉元之說，之前徐永明參加由東吳大學幫忙協辦的公聽會，討論公司修法時，他對經濟部很兇阿，表現得很義憤填膺，講得一副就是修法過程中受到遠東集團影響，但如果是有理去罵，民眾會覺得你是真的為民喉舌，但如果是有拿錢才去罵，一手拿錢一手假裝正義，對立法院形象傷害很大。

(中時新聞網)