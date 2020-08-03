治安維護零容忍，基隆警方宣誓淨化治安！基隆市山海觀社區3日上午11時許，30多歲黃姓機車騎士疑似酒駕闖紅燈，當眾亮槍指著開著寶馬的俞男頭部，所幸俞男果敢快速制伏黃，警方獲報也火速到場逮人。不過，市長林右昌聞後也因此親自下令，治安零容忍，要求警方以最快速掌握治安、淨化社區。
林右昌重申，對於治安零容忍絕對不退讓，針對重大刑案，務必以最快速度專業偵破，並徹底清查社區治安顧慮人口，掌握治安狀況以淨化社區；秉持著「治安零容忍」原則，以同理心維護居民居住品質，全力守護民眾安全，鐵腕查緝不法人士，還給市民有安居的生活環境與空間。
警方表示，當下獲報，已火速到場、迅速破案，消弭市民不安，只要發生街頭滋事，將即時派出快速打擊部隊火速壓制，遏止群眾鬥毆，不容許暴力事件在市內滋生；同時也呼籲民眾，倘若發現賭博、槍械及毒品場所，請立即打「110」向警方報案，發揮守望相助精神，共同維護社區治安，構築安和樂利的生活。
(中時 )
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