我駐日代表處3日下午1點起（日本時間）在東京的代表公邸前設置「悼念李前總統登輝先生逝世簽名處」，開放進場的1小時前就有人排隊，第1天即超過550人前來悼念。日本前防衛副大臣長島昭久表示，李登輝曾託他，希望日本制定《台灣關係法》，可惜沒能實現。他在留言中寫著，「要實現日本版台灣關係法的成立」。

我駐日代表處3日下午1點起（日本時間）在東京的代表公邸前設置「悼念李前總統登輝先生逝世簽名處」，開放進場的1小時前就有人排隊。(黃菁菁攝)

3日排在最前頭的日本友人表示，「我認為李登輝是亞洲最棒的領導人，特地趕來悼念，覺得遺憾！我只是從看他的書結緣的，他真的很愛日本，由衷感謝他。」

東亞情勢研究會理事長、前參議員江口克彥在李登輝靈前拿出兩人的合影，致哀時還默默拭淚。江口受訪表示，「我與李前總統有逾34年的交流，見面超過50次以上。我認為他是20世紀後半最偉大的政治家，有這樣總統的台灣人們真的很幸福！」

東亞情勢研究會理事長、前參議員江口克彥在李登輝靈前拿出兩人的合影，致哀時還默默拭淚。(黃菁菁攝)

江口說，「我認為日台是命運共同體，台灣今後的領導人應更加與日本團結一心，共同守護東亞、太平洋地區，以及世界的和平。拜李登輝先生之賜，台日關係友好，他不在後更應增進台日合作關係。台灣不是地區，是國家，台灣人們的意識很重要，日本人們也應該在國際社會上認同、支持『台灣是國家』的事實。」

日本ANA航空公司前台北支局長池本好伸帶著許多與李登輝的合照前來悼念，合照中有2011年7月5日受邀到李登輝家作客的合照。(黃菁菁攝)

日本ANA航空公司前台北支局長池本好伸帶著許多與李登輝的合照前來悼念，合照中有李登輝還是現任總統時接見他的合照以及2011年7月5日受邀到李登輝家作客的合照等。他表示，「與李登輝見面不下20次。他是很棒的領導人，希望日本安倍首相也能向李登輝總統學習。」

前防衛副大臣長島昭久在受訪時表示，「李登輝總統是亞洲的領袖、世界的領袖，台灣民主化之父，是我尊敬的政治家，他留下的功績很多，日本人一直受他的激勵。7年前我受邀到他府上作客，談了3小時半，他託我說，盼日本也要制定《台灣關係法》，離開時還用力地握住我的手，讓我至今難忘。日台今後也應合作為亞洲的繁榮與和平而努力。」

3日除了日本前首相、現任副首相麻生太郎、日本前首相森喜朗、日本首相安倍晉三的胞弟、眾議員岸信夫、日華議員懇談會會長、前國家公安委員會委員長谷屋圭司等近30位政要到場外，日台交流協會理事長谷崎泰明、前交流協會駐台代表池田維，財經界日本貿易振興機構理事長佐佐木伸彥、媒體界產經新聞代表取締役社長飯塚浩彥、日本李登輝之友會事務局長柚原正敬等人也都到場悼念。

為防範新冠病毒傳染，代表處在入口實施檢溫等防疫措施。悼念簽名處8月4日至7日將於每日上午9點至下午5時開放。

(中時新聞網)