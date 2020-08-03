覺得常喝的果汁缺乏變化嗎？把一些常用的香草放進去吧！有特殊香氣的檸檬香茅、薄荷、紫蘇、迷迭香等植物，加入果汁會有意想不到的變化，還能有更好的保健效果。

人們使用香草或香草藥的歷史已久，拆解「藥」字便是「令人快樂的草」，顧名思義，這些植物自古就有保健養生的功效。

香草為什麼會有保健功效？曾赴美學習香草知識的聯青診所副院長顏佐樺指出，香草裡面大多含有酚類、醇類、生物鹼、揮發油等等化學物質，所以不但有香氣，也能對身體產生一些正面的效益，例如幫助消化、抗發炎、殺菌等等。

在歐美因為就醫不便且價格昂貴，香草使用很盛行、常用來「自療」，「西藥效果好，但副作用強，很多症狀、小病小痛其實不用到吃藥，殺雞不用牛刀，草本植物裡很多成分拿來日常保健或紓緩這些小病小痛其實都有幫助，」美國藥草師協會華人分會主席郭姿均說。

檸檬香茅、薄荷、紫蘇、迷迭香、羅勒，當中有些也是種藥材。中國醫藥大學北港附設醫院中醫部主治醫師楊淑媚指出，紫蘇、薄荷就是常用的中藥，都有促進發汗、活絡血脈的功效，紫蘇能用來治療因為淋雨或吹風造成的風寒感冒，例如流清鼻涕、咳嗽、呼吸道症狀都可以使用；薄荷則是對喉嚨腫痛、發熱、頭痛等風熱感冒有幫助，「其中紫蘇為溫性，薄荷為涼性。其他如迷迭香、檸檬香茅都不是藥材，但古籍記載都屬溫性。」

這些香草如果是用吃的而非中藥用萃取的方式，還會有保健或治療的效果嗎？楊淑媚指出，這些香草在臨床上的劑量不用太多就有效果，例如風寒感冒，流清鼻涕、咳清痰，就可以用雞腿、薑、紫蘇一起燉煮，就可以有治療的效果，「一般紫蘇使用量為2錢、大約6克，用量並不多，且不一定要用乾燥過的紫蘇，新鮮的效果更好。」

也因為香草本身性溫能促進發汗，因此體質燥熱的人不要多吃，「例如怕熱、容易流汗、有狐臭的人不要多喝，」楊淑媚說。

果汁還能做什麼變化？「把香草加進果汁，能增添味道和香氣、變化多樣，而且不難做，」美食達人曾心怡說。且香草又具有保健價值，好喝、好玩又健康，很適合在家自己做。

檸檬香茅蘆筍汁

（圖片來源：陳德信）

材料：香茅1根、檸檬20克、白蘆筍50g、蘆筍水250cc、冰塊100克

做法：

1.水250cc, 蘆筍煮5分鐘，留下蘆筍水，放涼。

2.蘆筍、蘆筍水、檸檬汁用果汁機打細。

3.香茅在莖的部分斜切（勿切斷），插入蘆筍檸檬汁內10分鐘即可享用。

專家點評：

蘆筍：涼性，有退熱效果

檸檬香茅：溫性

這杯飲料屬性平衡，味道酸甜，能補充維生素C，很適合口乾、火氣大的人飲用。

迷迭香鳳梨蘋果汁

（圖片來源：陳德信）

材料：鳳梨150克、蘋果1顆到1顆半、冰塊150克、迷迭香5克/p>

做法：

1.鳳梨、蘋果去皮切塊。

2.將所有材料放入果汁機打細 （建議用馬力大的果汁機，若是一般小果汁機建議迷迭香搓揉有香氣後，再放入果汁10分鐘就會有香味）。

專家點評：

迷迭香：溫性

鳳梨：平性

蘋果：平性

蘋果、鳳梨是百搭水果，喝起來酸甜帶有迷迭香的特殊風味，很適合夏天飲用。

萊姆黃瓜薄荷水

（圖片來源：陳德信）

材料：萊姆（或檸檬）60g、小黃瓜30g、薄荷10g、水450cc

做法：

1.萊姆、小黃瓜切薄片。

2.將薄荷、萊姆、小黃瓜放入水中浸泡1小時。

專家點評：

小黃瓜：涼性

薄荷：涼性

這杯飲量喝起來有清涼感，但搭配上偏涼，因此如果是容易腹瀉、手腳冰冷的體質虛寒，要少喝。

紫蘇芒果汁

（圖片來源：陳德信）

材料：芒果250g、冰塊150g、水100cc、紫蘇3～5片

做法：

1.芒果去皮去核。

2.所有材料放入果汁機打勻

3.打完之後可以過濾雜質，或是可以在芒果汁打完後，將紫蘇搓揉釋出香氣，再放入果汁中。

4.如果怕過甜，可以加一點果醋（約10cc）中和甜膩感。

專家點評：

紫蘇：溫性

芒果：平性

若對芒果過敏，也可以用鳳梨、檸檬替代，與紫蘇的搭配也很合拍。

(中時新聞網)