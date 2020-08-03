中市一名陳先生，由太太陪著到大里仁愛醫院泌尿科就醫，指出先生有性功能障礙及常有心情低落、易怒現象，經檢查確認為男性更年期症狀，經注射睪固酮補充後症狀有明顯改善，泌尿科醫師劉緯陽表示，50歲以上男性，易有更年期症狀，如症狀持續3個月以上則建議尋求專科醫師的協助。

大里仁愛醫院泌尿科醫師劉緯陽表示，男性睪固酮分泌在35歲後會逐年減低，一旦過低會導致身體功能退化，如勃起困難或勃起硬度不夠、體力變差、容易感到疲勞，運動時耐力退步，情緒也會改變，甚至記憶力或睡眠品質也受影響。

劉醫師說明睪固酮藥物補充分別有口服劑型、肌肉注射劑型和塗抹的凝膠劑型三種，至於適用哪一項方式，則須視患者的情況及能接受的治療方式而定，且為了用藥安全，則需做第2階段的抽血檢驗，確認攝護腺癌指數在正常值。一般來講在藥物補充後，性生活、睡眠品質、情緒均獲得到改善，但針對器質性的身心障礙，則建議尋求身心科別，給予專業的輔導。

劉緯陽也提醒民眾，平時應養成良好的生活習慣、生活作息應規律、成年男性腰圍應小於90公分、成年女性小於80公分，注意高血脂、肥胖及三高疾病的控制。並透過均衡飲食、並規律運動習慣，舒緩緊張的情緒，讓身心較穩定，避免睪固酮指數低下，也讓自己避免成為糖尿病、高血壓、心臟病與腦中風高危險群。

(中時 )