昨晚才打完大陸CBA最後1場比賽，青島雙星後衛林韋翰今天中午隨即馬不停蹄趕回台灣，回到五股家中居家檢疫14天，就是想要早點回家陪伴快3個月沒見的家人，談到自己CBA生涯首季表現，他說：「就是心理素質比較強大一點！」

「在CBA打球，每場對手落差都不大，就算對手沒外援也一樣，」林韋翰說，「大陸本土球員每次碰上外來球員(不管外援或台灣球員)，都用最大力氣在打，強度都很強，因為他們都想證明自己，每個上來就是賣命，無論身體接觸或言語。」

其實林韋翰本季一開始並不受到青島總教練吳慶龍重用，直到復賽之後，青島採用全本土，他才慢慢找到自己的發揮空間，更兩度寫下得分、助攻都達雙位數的雙十數巨，甚至首場季後賽面對山東，他還上演首節腳踝扭傷繼續拚的熱血戲碼。

「我就是適應教練給我的上場角色與時間，努力做到最好，且少犯錯、多鼓勵隊友、帶動節奏，不管我打多久都一樣，才逐漸得到他的信任，」林韋翰說，「我不擔心下季外援回歸之後，是否影響上場時間，因為很可能採取4節4人次。」

林韋翰強調待在青島隊最特別的地方，就是隊友之間相處融洽。(新華社)

林韋翰表示，待在青島隊最特別的是，球員之間相處都很融洽，球員也會相互幫忙，且目標一致，完全打破上季本土內鬨不斷謠言，「我跟許家晗、翟逸、趙大鵬等隊友感情特別好，因為我都在房間『看』他們打電動喊聲，藉以消磨時間。」

回憶7月31日在首場季後賽受傷場景，林韋翰說：「第1節才打3、4分鐘，我在防守時踩到對方的腳，當場右腳踝翻船，當下真的很痛，但我想沒了這一場就沒下一場，所以不能輕易放棄，才會繼續打完比賽，真的蠻開心能晉級8強。」

由於CBA預計9月進行體測，所以青島只放兩周的假，17日就要回去報到，到時候林韋翰可能才剛結束隔離，「所以我打算跟俱樂部請假，一方面我滿30歲不用體測，這是我夠老的好處，一方面要先把傷養好，當然我更想好好陪伴家人！」

(中時 )