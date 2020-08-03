每個人都有自己的嘿咻偏愛方式，有的人喜歡鮮肉感，也有些人熱愛成熟風格。位於台南中西區的一家色情按摩院，警方就在房內搜獲到1組老少配性交易，據了解是1名35歲的壯男，與1名57歲的美魔女，也在床上發現1個已使用過的套套，全案依妨害風化罪名，將此情色案摩院的所有人帶回警局偵訊，並且移送法辦。

台南市警局第二分局在今年6月中，在中西區內搜獲1件情色按摩院，並在某間房裡驚見1組老少配性交易，警方表示男的35歲正值壯年；女的為5旬年零，推測2人可能已經完事，因為在現場的床上發現1個使用過的保險套，員警立即將2人帶回警局偵訊，並將情色按摩院的所有員工全部帶回移送法辦。

警方接獲民眾通報，在中西區民權路二段某大樓，有疑遇在經營情色交易按摩院，立即臨時成立專案小組前往稽查，並在晚上11點時，持著搜索令前往搜查，果然在裡頭發現有女子以服務生為假象提供性服務，還在房內發現1組老少配組合剛嘿咻休息，也將現場相關的性愛用具一併查扣，並依妨害風化罪名，將此情色按摩院的所有人員帶回警局偵訊。

(中時新聞網)