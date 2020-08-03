梁赫群、Sandy吳姍儒近日主持《2分之一強》，討論外國人養小孩的各種妙招。Sandy自曝從小就是調皮鬼，被媽媽用各種棍棒打到大，一旁的梁赫群和Julie聽完驚呼：「但我們看到的葳姊很溫柔賢慧，感覺不是這樣的人，卻被妳講成這樣！」Sandy笑回：「我媽很溫柔，她都笑著打。」

梁赫群趁機補槍：「你們現在看她這樣很氣質、很文質彬彬，但小時候完全不是這樣的小孩。」Sandy表示自己小時候很欠揍，別人說不要碰的東西、越是想把它拿下來，所以從小就被棍子、衣架、皮帶、水管打到大，更恐怖的甚至還有掛窗簾的鐵桿。她回憶被揍完以後雙腿滿是淤血，媽媽會叫她滾回房間，「我就爬回房間哭，5分鐘之後，媽媽就會說滾回來，再幫我擦藥」。她當下戲精上身，模仿起媽媽口吻說：「我打到妳活跳跳！」逗趣反應笑翻眾人。

梁赫群坦言自己從來沒被修理過，「因為我爸（梁修身）是用眼神，如果你們有印象，會記得我爸的眼睛炯炯有神」。他和弟弟胡鬧時，只要一接收到爸爸掃射過來的眼神，立馬就會正襟危坐，「有時候還會漏兩滴尿」。他不知道為什麼，就是打從心底覺得害怕。

(中時 )