連晨翔對宋芸樺展開積極攻勢。（台視提供）

台視、三立《浪漫輸給你》2日播出第九集，連晨翔飾演的青風火力全開，明示暗示喜歡宋芸樺，藉由「雙人瑜珈」和「曖昧撩髮」表白心意，就在宋芸樺飾演的曉恩終於意識到青風的愛意，醋勁大發的傲嬌總裁張立昂從中欄截，看得支持青風和傲然的兩派網友緊張互嗆：「青風加油！總裁走開，不要棒打鴛鴦」、「男主角覺醒了？青風派可以洗洗睡了，總裁握住曉恩的手居然連線現實世界了！」

《浪漫輸給你》中連晨翔暖心呵護宋芸樺之舉收獲了大批網友的心，連宋芸樺在劇中上瑜珈課時都大讚青風是「真心跟人來往，貼心、帥氣、溫柔、身材好」，讓她這小社畜感受到大世界溫暖。只是一心仰慕張立昂的宋芸樺對他的心意一無所知，還想幫他介紹「極品好妹」，讓連晨翔大嘆她真是傻瓜，不得不使出「曖昧撩髮」絕招。對於連晨翔猛烈進攻，張立昂開始意識到宋芸樺不可或缺，但傲嬌送錢及禮物居然失效，讓戀愛常勝軍的張立昂首次吃閉門羹，他訝異地自言自語：「我不帥了？錢不香了？還是表達能力有問題？為什麼她看起來這麼不爽？」，並大吃飛醋。

張立昂醋勁大發絕地反攻。（台視提供）

幸好就在連晨翔曖昧撩撥宋芸樺髮絲，讓她明瞭他的愛意時，張立昂飾演的霸總傲然及時攔截，並握住宋芸樺的手，想送她回去的瞬間，竟連結到了現實世界。

《浪》劇收視也再創新高，全體平均收視1.12、有效平均收視1.10，15至24歲女性收視高達1.75，35至49歲女性達1.67，工作女性也有1.41，總收視人口425,000人。

(中時 )