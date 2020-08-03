根據最新氣象資料顯示，中度颱風哈格比(國際命名HAGUPIT)中心目前在基隆北方200公里海面向北北西移動，晚間西南風增強，嘉義以南慎防短時強降雨，氣象局表示由於颱風逐漸遠離，若颱風行徑無特殊變化，最快將於晚間23時30分解除海警。

氣象局表示，颱風哈格比稍早已升級為中度颱風，20時的中心位置在北緯26.9度，東經121.8度，在基隆的北方約200公里之海面上，以每小時23轉20公里速度，向北北西進行，近中心最大風速每秒33公尺(約每小時119公里)，相當於12級風。

氣象局指出，今(3)日北、中、南都有明顯降雨，中部以北受颱風外圍環流有較強雨勢出現雨量部分，累積至晚間20時雨量驚人，最高小時累積雨量出現在桃園市大園達到258毫米，台北市小油坑則是232毫米次之。

氣象局指出，「哈格比」已通過離台最近的距離位置，雖然離台灣越來越遠，但相對接近馬祖地區，馬祖一帶今晚明晨風浪逐漸增強，明(4)日清晨前後將於浙江沿海登陸。

另外氣象局在今晚20時20分針對台北市、新北市、桃園市及台中市發布大雨特報，目前已有局部豪雨發生，預計今晚至明日南部地區如嘉義、台南、高雄、屏東及台東地區受西南風增強影響，有局部大雨發生的機率，另外明天午後雷陣雨發展旺盛，尤其北部地區午後有出現局部大雨及豪雨機率，請民眾特別注意。

氣象局表示，若此颱風行徑無特殊變化，預計將於今日23時30分解除颱風警報。

(中時 )