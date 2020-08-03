外媒引述知情人士透露，由華潤資本管理牽頭的財團擬收購city'super的多數股權，雙方接近達成協議，收購價約近3億美元。

知情人士表示，華潤集團旗下的另類投資部門華潤資本及其共同投資者，計劃從The Fenix Group手中收購高級超市city'super的City Super Group的65％股權。

香港信報報導，香港地產公司會德豐前董事會主席吳光正持有city'super約39％的股權。知情人士稱，吳光正打算出售部分持股。

知情人士表示，華潤資本計劃收購city'super的45％股份，而Asia Food Brands Private Equity將收購20％的股份。Asia Food Brands Private Equity由Investcorp SA、華潤和香港的馮氏投資共同設立。知情人士表示，雙方最快將在本周簽署協議。

City Super Group旗下三個主要品牌包括city'super、LOG-ON及美食廣場cookedDeli，現時在香港擁有21間、上海有7間及台灣7間分店。

(工商 )