全球新冠肺炎疫情尚未平息，目前與英國牛津大學合作研發疫苗的英國阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）已承諾疫苗不會尋求獲利，將以成本價發售，盼能在今年10月底前問世。

牛津大學團隊與阿斯特捷利康藥廠共同開發這款稱為AZD-1222的疫苗，目前正在英國展開臨床2、3期聯合人體測試，預計最快10月問世，並開始向英國、美國提供首批新冠肺炎疫苗，更以生產20億支疫苗為目標，除了英、美，也已和歐洲國家敲定合約。

根據《自由時報電子報》報導，這款疫苗是利用一種會在黑猩猩中引起普通感冒的病毒，透過基因工程模製而成，看起來像新冠病毒，能誘發免疫系統學習如何攻擊真正的新冠病毒，但它仍需長期的隨訪試驗來證實，是否足以對新冠病毒產生強大持久的免疫力。

阿斯特捷利康的行政總裁索里奧（Pascal Soriot）2日表示，「多數公司初期接種時，需要施打疫苗2次，依據SARS時使用的技術，我們假設免疫效力可能維持12個月或18個月。」他強調，新冠病毒很難預料。

世界衛生組織（WHO）表示，目前全球共有160個新冠疫苗分別處於不同開發階段，除了牛津疫苗之外，美國生技公司莫德納（Moderna）也於7月時宣布，第1期人體試驗結果顯示，有45名受試者都在體內產生強烈的免疫反應，這款疫苗已在7月27日展開大規模臨床試驗。

至於新冠疫苗的定價，英國金融時報7月28日引述不具名消息人士報導，莫德納打算開價每一療程2劑50至60美元（約台幣1500至1800元），高於輝瑞（Pfizer Ltd.）與德國藥廠（BioNTech）疫苗的39美元（約台幣1170元），此收費標準適用美國及高收入國家，打算優先供應這些國家疫苗。

SVB Leerink製藥與生技分析師Geoffrey Porges透露，阿斯特捷利康製藥（AstraZeneca）與牛津大學合作的候選疫苗，跟荷蘭、德國、法國和義大利簽訂的價格，每劑只要3到4美元。

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(中時新聞網)