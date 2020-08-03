桃園地檢署檢察官呂象吾，經手過桃市前經發局長朱松偉涉貪、敏盛醫院割器官詐健保等重大案件，不但成為司法官訓練所第49期結業中，同期首派一審主任檢察官者，更獲選為109年模範公務人員，雙喜臨門，桃檢內部都讚呂是「資優生」，得獎實至名歸。

年僅37歲的呂象吾，國立台北大學法律研究所碩士班畢業，司法官學院第49期結業，分發到桃園地檢署擔任檢察官，10年來偵辦過不少社會矚目之重大刑事案件。

包括德國巴斯夫集團國際商業間諜案，查出全球化工大廠臺灣巴斯夫公司遭大陸地區江化微公司挖角竊取商業機密；偵辦敏盛醫院副院長勾結保險黃牛，進行不實手術摘除器官，詐領健保費及商業保險近6000萬元；也在偵辦他案時查出案外案，一舉破獲桃園市政府經濟發展局長朱松偉貪瀆案；另抽絲剝繭查出桃園市復興區農會理事長監守自盜，偽造面額45億元農會支票案；更從前副總統吳敦義隨扈的警察兒子，開車撞死女大生中，追出桃園市政府警察局大溪及龜山分局員警集體滅證等，一件件都是重大矚目案。

呂象吾對於打擊不法犯罪、追求司法正義，不遺餘力，獲法務部109年模範公務人員殊榮，將於9月17日赴法務部參加頒獎典禮，接受公開表揚，另外呂象吾也在今年一審檢察官調升主任檢察官的推薦名單中，獲法務部長蔡清祥青睞，成為司法官學院第49期中首位派任主任者，更是16名獲圈選的主任中最資淺者，也成為桃檢唯一一位升任者，不少同事都讚實至名歸。

(中時 )