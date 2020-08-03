10月行程。（台鐵局提供）

跨年行程。（台鐵局提供）

郵輪式列車。（台鐵局提供）

臺鐵局今日宣布，10月至12月推出系列郵輪式列車行程，規劃14趟次2天1夜以上之精選行程，將台東「池上秋收稻穗藝術節」、採果DIY農家樂等特色行程安排於旅程中，因時序入秋，也安排戶外自然路線主題遊，規劃至杉林溪園區、阿里山、奧萬大踏青，賞盡楓葉、落羽松外，還特別安排一趟迎接2021年第一道曙光的跨年行程。

另外，臺鐵也與農委會水保局合作加開「水保帶您趣-赤科山𨑨迌」郵輪式列車。赤科山位於玉里鎮花東海岸山脈西側，海拔800至1200公尺，素有「東方小瑞士」之稱號，旅客可倘佯於金針花海之中探訪千噸石龜、閩南式烏心石木造之汪家古厝，感受農村風情及俯瞰花東縱谷無敵美景。

除豐富遊程外，臺鐵表示，特色小站、鐵道體驗不可少，南迴線上多良段高架鐵路，今年5月底正式開通，瞭望壯闊海景，列車彷彿漂浮於海上一般，也成為旅人、鐵道迷必訪重點之一。

由於疫情仍蠢蠢欲動，臺鐵說，鐵道遊程多以戶外自然居多，列車內提供測量體溫、酒精消毒、洗手乳，提醒旅客請勤洗手做好個人衛生，口罩可自行斟酌防疫新生活規定配戴，但領隊配戴口罩。

臺鐵說，行程包含交通、膳食、住宿、景點參觀、專人導覽等，對平日忙碌無暇規劃旅程的民眾是一項省心又優質的選擇；行程售票日期皆已陸續開賣，並於臺鐵局網站公告，或洽協力廠商易遊網。

(中時 )