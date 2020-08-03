「港版國安法」實施引起國際社會議論，紐西蘭上周（7月28日）宣布暫停與香港的引渡協議。中國大陸外交部8月3日宣布，中方決定香港暫停與紐西蘭的「移交逃犯協定」及「刑事司法互助協定」。

中新網報導，中國大陸外交部發言人汪文斌3日在例行記者會上表示，近日紐西蘭以中國制定香港特區維護國家安全法為藉口，單方面宣佈暫停與香港簽訂的「移交逃犯協定」。汪文斌稱，紐西蘭有關做法將對港司法合作政治化，粗暴干涉中國大陸內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害了香港與之開展司法合作的基礎，偏離司法合作維護正義和法治的宗旨，中方對此堅決反對。為此，中方決定香港暫停港紐間的「移交逃犯協定」；同時決定，香港暫停與紐西蘭的「刑事司法互助協定」。

香港經濟日報報導，紐西蘭副總理兼外長彼得斯（Winston Peters）日前表示，中國大陸在香港實施國安法損害一國兩制，紐西蘭無法確信香港目前的刑事司法體系完全獨立於中國大陸。

(工商 )