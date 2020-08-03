市場利率還沒有到谷底。壽險龍頭國泰人壽8月再次調降利變保單宣告利率，美元保單調降5~10個基本點（1基本點等於0.01百分點），保障型美元保單最高宣告利率由7月的3.2％降到3.15％，理財型則由3％跌到2.9％，今年首度跌破3％。

國壽的新台幣主力保單則降10~15個基本點，新台幣理財型最高宣告利率由1.6％降到1.45％，保障型則由1.8％降到1.65％，算是六大壽險中，新台幣利變保單宣告利率最低者。

同時國泰人壽從7月1日保單改款，即降宣告利率，8月是下半年連續第二次降息，美元保單累計二個月利率已降10~15個基本點，新台幣保單降更多，二個月降了25個基本點，代表市場利率不斷下降，投資收益也沒有比較好的趨勢。

富邦人壽、南山人壽、新光人壽、台灣人壽等8月都沒有調整宣告利率，繼續維持7月的水準，美元理財型保單最高宣告2.99％，保障型則最高到3.25％，新台幣理財型則最高有1.85％，保障型則還有2.25％。

三商美邦人壽8月則是調高美元保單宣告利率，調幅10個基本點，最高宣告2.95％。

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(中時新聞網)