新冠肺炎持續延燒，卻阻擋不了台灣光學元件廠捍衛智慧財產權的決心，亞光（3019）3日公告已透過亞光日本既有團隊，就近向三星日本公司提告，不讓疫情損傷公司的權益。

亞光指出，由於發現韓國三星電子所銷售的產品，疑有侵害亞光擁有的鏡頭設計技術專利權，遂於3日以Samsung Electronics Japan Co., Ltd.為被告，向日本東京法院（Tokyo District Court）提出告訴，該訴訟案已立案，法律相關文書案號為Reiwa 2（wa）19218，亞光副總經理吳淑品也證實已於3日對三星提出侵害訴訟。

吳淑品強調，亞光係在日本發現公司的手機鏡頭專利遭到侵犯，而且侵犯專利的機種現仍在販賣中，為免損及自身權益，才會在3日就近於東京Tokyo District Court提出訴訟，再加上亞光原本在日本就有既有團隊，可以就近出庭，可免除新冠肺炎可能帶來的跨境感染風險。

其實亞光並非第一個狀況三星的光學業者，其實早在亞光之前，大立光就曾對三星及其旗下子公司興訟，只是大立光槓上三星的地點不在日本，而是在美國南加州法院，時點則是在2013年11月。

當時大立光主訴的是三星電子及其美國子公司所製造的智慧型手機Galaxy Note 2 鏡頭侵害了大立光6項光學鏡頭的專利，這6項專利涵蓋鏡頭排列、擷取影像、薄型鏡頭系統、照相鏡頭組裝、攝影光學鏡頭組裝和光學鏡頭系統等。不過，該案已於2016年10月雙方達成和解。

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(中時新聞網)