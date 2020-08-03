嘉義縣公私合力推出「管路安心計畫」，對於置放管路（鼻胃管、尿管或氣管切管）留置在家的個案，過去只能透過居家護理所每月1至2次服務，往往於緊急意外發生時，缺乏能立即提供諮詢或服務窗口，因此，鑑於計畫上路後，提供全天24小時電話諮詢或緊急服務，讓個案及照顧者都能安心。

義竹鄉97歲趙姓婦人因跌倒後尿滯留，身上插有尿管、傷口，出院回家後，某天突然出現嗜睡狀況，負責照顧的女兒找不到能立即前來服務的醫事單位，萬分焦急，所幸，透過這項計畫的協助，護理師便立即到宅關心，協助家屬確認管路、傷口照護情形。

不僅趙婦獲得良好的照顧，家屬及外籍看護也獲得正確衛教知識，經幾次服務後，趙婦的精神越來越好；縣長翁章梁日前也親自到趙婦家中，了解計畫實施情形，趙婦曾受日本教育，看到這麼多人前來關心，還唱起日文歌並向縣長致謝說「阿里阿多！」

翁章梁說，他父親晚年也插鼻胃管，常在管路出問題時，造成家人的恐慌，不知道該如何處理，甚至有時長輩為了不讓子女擔心，常選擇自己承受身體上的病痛，不願主動打電話尋求協助，因此，希望透過管路安心計畫，讓個案和照顧者不再擔心。

衛生局代理局長趙紋華指出，「管路安心計畫」自5月底簽約以來，已提供縣內25位個案緊急服務，後續也將持續追蹤個案需求，並協助轉介適合的資源，民眾若有任何長期問題，可洽詢嘉義縣長期照顧管理中心05-3625750。

(中時 )