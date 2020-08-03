自7月28日收到來自中國大陸一包0.22公斤之培養土後，今(3)日農委會動植物防疫檢疫局表示截至目前已接獲民眾通報收到自中國大陸寄送的培養土、砂土、肥料及種子計有9筆，呼籲民眾不要自行丟棄，以免有害生物傳入擴散，共同維護農業生產環境安全。

防檢局表示，自7月28日至今(3)日，已接獲民眾通報收到自中國大陸寄送的培養土、砂土、肥料及種子計有9筆，經民眾主動繳交或該局派員帶回後已立即銷燬。

防檢局說明，這些貨品分別為培養土、砂土、肥料各1件及各類種子(草類、蕓薹屬、羅漢竹、薔薇及蓮花)共6件，來源皆為中國大陸，且多為自電商平台購入其他商品時少量附贈，經初步鑑定皆非網路報導在日本民眾所收到的大豕草。防檢局將持續與關務署合作，強化國外輸入快遞包裹的查驗。

防檢局呼籲，民眾應避免從國外購買植物或相關產品，如確實需要輸入，應先確認輸入檢疫規定，並依「植物防疫檢疫法」第16及17條規定申請檢疫並繳驗輸出國植物檢疫機關發給之檢疫證明書。

另如民眾收到國外寄來或附贈有動植物產品的包裹，請保持包裝完整，並主動送交鄰近防檢局轄區分局處理，也可撥打 0800-039-131 洽詢處理流程，防檢局會派員攜回處理，民眾不要自行丟棄，以免有害生物傳入擴散，共同維護農業生產環境安全。

(中時 )