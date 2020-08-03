鍾姓、張姓男子和蔡姓女子因缺錢花用，謀意由蔡女色誘甘姓老闆，在酒內加藥迷昏再搶劫甘脖子上價值20萬元的金項鍊，未料甘男黃湯下肚沒被迷昏，還急著和蔡女上床把其他人全趕跑，鍾男不願空手而回趁機竊走甘皮包內2.9萬，2男離去後擔憂蔡女真的失身回頭救人事跡敗露，桃檢依強盜未遂和竊盜等罪將3人起訴。

41歲鍾男與53歲張男2人為友人，43歲蔡女為張的乾妹，3人3月1日晚間在鍾男位於楊梅的住處聊天，談到生活困苦缺錢花用，獲悉鍾男女友的甘姓老闆好色，頸部常戴20萬元金項鍊炫富，3人共謀由蔡女色誘甘男，再伺機行搶。

3人隨後開車到甘男住處，鍾男假意介紹蔡姓乾妹妹一起喝酒聊天，趁機在酒瓶內摻入FM2，為了避免破功還蓮蔡女的杯裡也下藥，未料甘男黃湯下肚後沒昏迷，蔡女反因藥效發作意識模糊，甘男見狀急著要跟蔡女發生關係，把2個電燈泡趕走。

鍾不滿空手而歸，趁機竊取甘男皮包現金2萬9千元，2男離去後擔心蔡女意識模糊被占便宜，連忙折返，才發現甘男和蔡女都陷入昏睡，帶走蔡女，甘清醒後起疑，懷疑3人設計下藥行搶，報警提告，檢警在甘男尿液中驗出FM2的成分，3人也坦承犯行，桃檢偵結將3人依強盜未遂、竊盜罪嫌起訴。

(中時 )