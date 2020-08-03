7月份是出產蓮藕的季節，住在杭州的盛師傅，每天一大早就會帶著充滿荷香的蓮藕，從蓮藕塘拉到市場裡販賣，盛師傅的蓮藕因為品質好，賣得相當不錯，盛師傅說今年蓮藕價格非常好，從7月5日開始挖，可以挖到明年5月，每天至少能挖1000斤（約500公斤），盛師傅也靠著挖蓮藕，在杭州主要地區買下三間房子。

盛師傅每天穿著雨衣，拉著大盆子到蓮藕塘，他一隻手拿高壓水槍沖開淤泥、另一隻手在塘底摸蓮藕，沒多久藕塘上就有挖出的蓮藕漂浮在上面，挖蓮藕相當講究技巧，盛師傅透露「要先看荷葉，荷葉高低不齊，表示蓮藕還沒成熟；荷葉高又齊，代表蓮藕也成熟，而且摸到蓮藕之後要先擰一把，這樣蓮藕自然就浮出水面」。

盛師傅每天清晨下水挖蓮藕(圖片取自/浙江在線)

盛師傅繼續分享，一般來說蓮藕被挖出來後，荷葉就會失去生命力，除了種蓮藕，盛師傅利用自然生態來提高土地利用率，他的蓮藕塘裡面有甲魚、鯿魚、鯽魚，魚群在荷葉底下悠遊，「不用餵飼料，這種生態循環養殖，可以提升蓮藕和魚產量及品質」，但這樣魚並沒有販售，頂多送朋友嚐鮮。

目前盛師傅承包的蓮藕塘超過百畝，他與工人們每天清晨4點到6點下水挖蓮藕，由於質量、產量很好，送到批發市場，每斤大約賣人民幣5元，以盛產季每天1000斤來算，日收入約台幣2萬1千元，盛師傅因為種蓮藕，先後在2015、2016年替兩個兒子在杭州、蕭山好地段買兩間房，再加上自住的一間，靠著種蓮藕「種」出三間房子。

(中時新聞網)