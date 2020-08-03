暑假到，全台百萬小學生齊放假！正所謂校門關比鬼門開還恐怖，據調查，有三成家長將振興券用於全家出遊及吃大餐，顯示「旅食」是近期家長消費主力之。而因疫情無法出國，許多家長帶孩子在台「偽出國」，踏入這些祕境把環島當「環遊全世界」！票選結果出爐，由人氣最旺的「澎湖藍洞」摘冠。

今年受到疫情影響，暑假無法搭飛機去國外度假，不過正因如此，「偽出國」的體驗讓離島、秘境旅遊超級夯。據「BabyHome」調查，有3成家長選擇將三倍券用於「旅食」，其中離島旅遊也成為不少民眾首選！

投票結果顯示，最受媽媽們青睞的「偽出國旅遊勝地」前三名，分別是人氣最旺的「澎湖藍洞」，有著讓人驚豔的天然美麗景緻；「台灣小嵐山」和「台版小希臘」並列第二名。有著「台灣小嵐山」的烏嘎彥竹林適合親子出遊，走在綠蔭竹林間享受自然交響曲，且周邊適合順遊的景點多多，如苗栗客家文化園區、清安豆腐街等；而「台版小希臘」馬祖芹壁村背山面海，順著山勢往上而建，成為當地最美聚落，徜徉海景親子都有好心情。

最受媽媽們青睞的「偽出國旅遊勝地」第一名，正是人氣最旺的「澎湖藍洞」。（圖／Shutterstock）

第三名則是由號稱「秒到日本」的台中刑務所演武場所摘下，帶孩子來這裡渡過午後時光，同時也能讓爸媽心靈沉澱放空。另外，還有家長分享新興景點「新嘉大昆蟲館」，大型圓形玻璃溫室與「新加坡濱海灣花園花穹」有異曲同工之妙；而「台版撒哈拉沙漠」頂頭額沙洲，除了風景美，更像個超大型玩沙樂園，陪孩子去這裡玩沙，肯定玩到瘋掉！

暑假瘋親子旅遊之餘，因「報復性出遊」也引爆塞車潮，國道休息站更成為民眾休息必訪之處。但現在休息站可不再只有下車尿尿的功能，也精心設計了豐富的親子遊樂區，如「清水休息站」有大型生態水族箱，並設置「3D觸控互動區」藉由互動銀幕讓親子挑戰感官，彷彿深入海底；「東山休息站」室外親水噴水池也是孩子們最愛造訪之處，不妨在勞累的長途旅行中，親子一起踏水輕鬆一下。

不僅如此，「關廟休息站」還可和草泥馬互動！如當天有新鮮牧草，還能體驗餵食的樂趣。長途車程還能親近可愛動物，因塞車而疲勞的心靈絕對被療癒無比！

(中時新聞網)