「台版佐佐木希」劉坊萱近日現身孫生網路節目，該集主題要體驗學生時期的戀愛，所以孫生要回到校園時期，體驗初戀感覺，他跟劉坊萱直接約在動物園見面，見到本人忍不住驚呼：「妳很可愛耶！本人比照片還漂亮。」兩個人頂著烈日，在動物園進行一日約會，個性羞澀的劉坊萱表示：「這是第一次參加網路節目，我反應比較慢，一開始跟孫生還不熟，不知道怎麼接話，但慢慢熟了就比較適應、能自然互動。」

對於網友大讚她皮膚白，跟佐佐木希很像，劉坊萱回應：「真的不敢當！雖然很多人說我像日本人，但佐佐木希太漂亮了，她是我的偶像，能像她我真的很榮幸。」很多人很好奇她的感情狀況，「我目前確實單身，理想型是幽默風趣，體貼、善良、長得乾乾淨淨，不一定要是帥哥。」之前在社群上PO出一張身穿紅色比基尼的照片，無瑕臉蛋加上雪白肌膚跟姣好身材，引起眾多網友討論，她表示：「比基尼照我不會刻意發。」

劉坊萱皮膚白皙。（趣放娛樂提供）

「但如果覺得好看，很樂於跟大家分享，而且我喜歡用相機拍照，因為這樣照片才清楚，修圖我真的看狀況，一般不太修圖。」她走自然直率風格，氣質清新。

劉坊萱好身材超吸睛。（趣放娛樂提供）

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