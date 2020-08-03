賴品妤與助理對話，不知為何提到黨部。(翻攝自賴品妤臉書)

民進黨立委賴品妤今參加「2020台灣運動產業博覽會」，並在現場體驗各項體育活動。不過，後來她驚覺自己褲子的拉鍊沒有拉好，趕緊提醒助理PO照片時要注意，但她在和助理溝通時卻不知為何提到「黨部」兩字，還一度忘記自己要說什麼，而網友們看到後也笑翻。

賴品妤在自己的臉書上PO出一張照片，內容是她和助理的對話，她向助理表示，發現自己拉鍊沒拉，並要助理注意照片，「出照片時記得找褲襠拉鍊不要明顯沒拉黨部…」而這句話可能讓助理感到疑惑，並回復了一個小熊維尼貼圖，而賴品妤似乎也意識到自己講錯，但又忘記要講什麼，「為何有黨部，我剛是要說啥...總之幫我挑一下感謝...」。

網友們則留言表示，「小編看完之後，決定在拉鍊沒拉的部份P上黨部Logo」、「想知道沒拉黨部的狀況是怎樣？」、「中央擋布」、「高價收褲襠拉鍊沒拉的照片」、「嫌黨部不夠忙就是了，連拉褲襠都要黨部幫忙啊妳們」。

(中時新聞網)