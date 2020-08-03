球迷期待已久的全新職籃聯盟「P＋聯盟」新球隊終於正式成軍了，新竹攻城獅已經在今天(3日)進行團拜，且宣告球隊成立，搶先曝光的就是臉書粉絲團，在粉絲團第1則貼文寫著，「新竹！準備好了嗎？」，更公開了球隊的全新LOGO。

新竹攻城獅(Hsin Chu Lioneers)的中文靈感，來自台灣本土籃球漫畫「宅男打籃球」當中的竹北攻城獅隊，未來也將結合漫畫進行行銷，至於英文隊名則是結合「Lion(獅子)」與「Engineer(工程師)」兩個英文單字，目前敲定跟UA合作。

儘管目前新竹攻城獅的教練團與球員名單仍未公布，不過第一時間就分享這個全新粉絲團的前達欣球員林冠綸，以及前明道大學教練沈欣漢，將是這支新球隊的總教練與助理教練呼聲最高，技術顧問則可能找來前裕隆後場悍將陳志忠擔任。

球員名單的話，先前在餐會當中曝光的前璞園中鋒吳岱豪，以及前裕隆後衛林力仁，幾乎確定加入這支全新新竹球隊，整個球隊完整名單可能必須要等他們正式召開記者會後才能確定，卻讓球迷相當期待他們可以組成怎樣的全新陣容。

(中時 )