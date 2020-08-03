檢調偵辦立委集體涉貪案，懷疑太平洋通運負責人李恆隆為爭奪SOGO百貨經營權行賄5立委，其中以交情最深的蘇震清收受2000萬元最多。SOGO案中，台北地檢署對蘇等8人聲押禁見，在院檢待了5天4夜，台北地院定4日下午2點半作出裁定。

SOGO案中，檢方1日對李恆隆、郭克銘、陳超明、徐永明、蘇震清、廖國棟、丁復華、余學洋8人聲押，北院2日下午2點半起先依續訊問李恆隆、郭克銘、陳超明及徐永明，諭知8人暫押候審室一晚，3日上午9點起再依序訊問余學洋、蘇震清、丁復華、廖國棟，最後再回頭訊問李恆隆。

李恆隆第2次庭訊約1個半小時，於晚上9點結束，李的律師杜英達受訪表示，李當庭向法官明白的陳述，法官應會了解他個人的心境，是持正義心態在對抗偽造文書，認為法官會考量他的心情，相信等待會是值得的；李在庭上講到奮鬥20年經歷，不免有些激動，但陳述事實時心情倒是非常平靜。

(中時 )