7月31日，一架奇特的類似飛機載具，從達吉斯坦共和國的俄羅斯海軍基地卡斯皮斯克（Karspiysk），由拖船向南拖運，經過14小時後，到達達吉斯坦共和國第二大城的的傑爾賓特(Derbent)。這艘奇特的飛機，是現存最大的「地效飛行器」(GEV)，編號MD-160，也叫「倫級飛行器」(Lun-class ekranoplan)。它自1990年代後期退役，長期處於失修狀態，現在是要將它搬到愛國者公園永久展示。

The Drive報導，「地效飛行器」(GEV)是一種類似水上飛機，卻又飛不高的奇特飛機，也不能說它是船，因為它在高速行動時，底部會離開水面。這是應用一種稱為「地面效應」(Ground effect)的升力現象而製作的。簡單的說，在離地面(或水面)很近的環境，此處飛行器體的上下壓力差會增大，飛機也就能獲得較強的升力，這也是海鳥，比如海鷗或是信天翁，有很長翅膀的原理。

Буксировка ракетного экраноплана «Лунь» в Дербент

蘇聯在冷戰期間，對於地效飛行器投入相當多的研究，他們認為這會是一種超高速的水上突擊艇，於是建造了好幾種大型地效飛行器。

MD-160始建於1986年，最大起飛重量為837,757磅(376公噸)，能夠運載6枚巨大的長程反艦飛彈，推力來自於8具Kuznetsov NK-87渦扇發動機，每個最大推力額定值為28,600磅(12.8公噸)，安裝在前機身兩側。

MD-160地效飛行器在1980年代的測試。(圖/oldmachinepress)

MD-160的研製工作於1991年完成，然而，此時遇到蘇聯解體的時候，當時將測試工作轉移到俄羅斯裡海艦隊(Capsian Sea Flotilla)，不過裡海艦隊沒有太多資金可以營運，就只能一直放著。

MD-160很巨大，但它還不是最大的地效飛行器，還有一款匿稱為「裡海怪物」(Korabl Maket)的地效飛行器更有名，它於1966年開始製作，直到在1980年的一次事故中被摧毀。

裡海怪物全長106.公尺，翼展40公尺，最大起飛重量為540公噸，由10具Dobrynin VD-7渦輪噴氣發動機提供動力，曾號稱世界上最大、最重的飛機(其實不太算，它飛不高)，直到1988年，An-225運輸機首次飛行，正式成為最大的飛機。

雖然蘇聯研究許久，但是地效飛行器的實際部隊卻從未出現過，這是因為它無法在很惡劣的環境啟用，使得它的應用範圍其實很有限，再加上蘇聯解體後，俄羅斯經濟動盪導致許多軍事項目被取消。

兩年前，俄羅斯曾推出一項計畫，希望重新啟動地效飛行器研究，以增強的北極地區的運輸能力，但是到目前為止，尚未完成任何工作。

無論俄羅斯未來是否繼續研究，MD-160倫級飛行器仍是很珍貴的歷史，希望可以保留下來。

(中時新聞網)