宏達電第三季損益兩平有望？宏達電密集處分電子商務平台業者Shopify持股，最近1個月連續三次處分後、處分利益高達13.58億元，以宏達電第一季稅前虧損為18.51億元來說，若第三季能與首季虧損持平，光靠處分Shopify就有機會力拚單季虧損縮小在5億元以內，甚至達到損益兩平。

宏達電預計在8月上旬公布第二季財報，首季營業虧損18.51億元，一般預期，如果宏達電不再推出新手機，今年每一季的虧損應該會與首季相當接近。不過，宏達電6月中開賣新款中階手機Desire 20 Pro，並預計在8月初上市首款5G中階手機U20，為第二季與第三季財報平添虧損可能擴大的不確定因素，或許正因為如此，宏達電近來積極處分業外轉投資Shopify股票。

Shopify為來自加拿大的線上開店、電子商務平台，在美國紐約證交所掛牌，自從COVID-19疫情肆虐、歐美封城至今，受惠於消費者加速轉向網購，Shopify股價已經大漲215％，股價時時超過1,000美元，已成為加拿大市值最高的企業，宏達電趁Shopify股價站在1,000美元之上時，在7月9日、30日、31日連續處分Shopify持股，處分利益分別為3.5億元、5.19億元與4.89億元，相當於在7月一個月之內，光靠業外賣股票就大賺13.58億元，也讓宏達電第三季財報提前吃下大補丸。

在最近一次處分Shopify股票之後，目前宏達電還有54,491股Shopify，以31日Shopify收盤價1,024美元、宏達電持有成本不到的27.5美元計算，潛在處分利益高達16.01億元，相當於每股潛在處分利益為1.95元。

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