響應桃園機場公司的「專案航班微旅行」活動，星宇航空今日宣布，本周五特別推出JX-8888微旅行航班，由董事長張國煒親自執非，KLOOK獨家販售「好想出國」飛行假期體驗，經濟艙搭機體驗每人4688元，4日上午10點準時開賣。KLOOK同時推出機加酒組合供旅客選購，下機後直接入住五星級飯店。

JX8888經濟艙旅客可享用燒肉名店「胡同燒肉」的醬燒豬五花丼。(圖/星宇航空提供)

為了悶壞的民眾重溫搭機的美好，星宇航空董事長張國煒將親自執飛JX-8888航班，預計8月7日早上11時自桃園機場起飛，將沿台灣東部向南往菲律賓方向飛行，星宇特別申請降低飛行高度，若當天能見度良好，旅客將可自高空鳥瞰台灣，展開一場藏有彩蛋的無菜單風景導覽，接著再次沿著東海岸回到桃園機場，全程飛航時間約3小時。

另安排遠機坪登機，讓旅客有機會搭乘帥氣的接駁車Link Monster前往機坪，並展示多種勤務車隊於機坪一字排開迎接旅客，專業的地勤同仁駐點講解每台車的性能與工作任務，歡迎大家盡情拍照、提問。凡搭程JX-8888的旅客，當日皆可獲得精美的搭機紀念證書及禮品組。

航程中，全艙等皆可觀賞空中電影院、提供免稅品銷售，享不限件數75折優惠（菸品及部分商品除外）；因應特別航班操作，將不提供預選座位、貴賓室及機上WiFi服務，航程中除用餐時間，旅客須全程配戴口罩。

飛機餐部分，商務艙備有道地百里香雞腿排佐野菇醬、胡同限定版豬五花燒肉丼，及米其林一星餐廳「Longtail」的亞洲當代料理三種，經濟艙可享用燒肉名店「胡同燒肉」的醬燒豬五花丼；有特殊需求者在訂購完成後，KLOOK會於24小時內以電子郵件方式聯繫，供客人選擇素食餐或病理餐等其他服務。

為使類出國度假的體驗更加完整，KLOOK特與五星級飯店合作，提供不同艙等、人數組合之五星酒店住宿加購，附機場至酒店接駁。

(中時 )