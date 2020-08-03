視訊會議軟體 Zoom今天（3日） 宣布，自 8 月 23 日起，將停止向中國大陸用戶提供直接銷售服務，改由中國的合作夥伴負責營銷。對此，外界揣測， 正值美國政府計畫封殺TikTok的敏感時刻，Zoom擔心成為下一個被盯上的目標，因此改採此策略。

Zoom 推薦的大陸三大合作夥伴包含會暢通訊、隨銳科技旗下的矚目雲會議服務、以及 Umeet網路會議系統。此項更動意味著，未來中國用戶無法直接透過 Zoom 購買服務，僅能取得獲 Zoom 技術授權的第三方產品。

新冠疫情爆發，拜居家令之賜，Zoom 一躍成為全球熱門工具。儘管如此，Zoom 仍因資安疑慮及隱私問題廣受抨擊，包含登入 Zoom 後，個人資訊會輕易被轉至其他社群軟體等。此外，Zoom稍早承認，部分視訊會議的確是透過大陸的路由器進行，引發中國政府監控會議之虞。

繼華為、抖音之後，不少人認為Zoom早晚也會被川普政府開鍘，揣測Zoom將自動減少在大陸業務，逐步退出大陸市場。

(中時 )