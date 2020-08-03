在經過半年多與新冠病毒全球大流行的對抗後，疫情一度受到抑制，卻在各國重啟經濟活動中再次爆發疫情反彈。據專家統計，截至7月31日，全世界約70%（126個）國家和地區新增確診病例呈增加趨勢，是自4月上旬以來時隔4個月出現的新高，不得不令人加倍警惕。但基於維持經濟活動考量，各國已避免全面封鎖，改採較靈活的封鎖措施。

《日本經濟新聞》引述美國約翰霍普金斯大學統計，全世界有報告新冠疫情的188個國家和地區當中，目前面臨疫情反彈的國家和地區比5月的77個增加了6成。西班牙形勢更加嚴峻，新增確診病例數約增至6月的8倍。澳大利亞新增確診病例更創下歷史新高。

報導指出，確診人數出現反彈，與各國擴大病毒檢測也有關係。今年4月初新冠檢測陽性率較高，美國大約在20%以上，日本是7%。而到了7月份，88個國家和地區檢測陽性率平均值是2%。

英國牛津大學專家分析稱，世界衛生組織認為比較理想的檢測陽性率為3%以下，近期全球疫情反彈，大約有半數國家和地區陽性率都超過3%。日本6月陽性比率曾下降至1%以下，如今又回升至約5%。

陸媒《參考消息》引述外媒稱，歐洲4月至5月採取封城措施，疫情暫時得到控制，之後各國政府逐步放寬措施。6月中旬以後，德國解禁海外旅遊，出境旅遊人員回國後檢查結果顯示病毒檢測陽性的情況增加，其感染途徑比較多樣，包括家庭聚會、娛樂和工作等。

而由於疫情反彈，許多國家再次對民眾外出與活動加以限制。截至7月31日，84個國家和地區再次暫停娛樂設施營業等——其中歐洲有25個，亞太有19個，而全國範圍內限制活動和嚴厲的封城措施對經濟與就業傷害極大，因此現在各國謀求兼顧經濟活動和疫情防控的平衡。

報導表示，例如歐洲根據先前的封鎖經驗，採取較靈活的封鎖措施。德國准許地方政府就各自的狀況，進行小範圍的封鎖；英國7月31日宣佈再次封鎖，但僅在疫情快速蔓延的20個地區限制親友互訪；西班牙加泰隆尼亞地區也採取局部小範圍封鎖。

為顧及旅遊業的生存，歐洲各國儘量避免全面暫停人員出境和國內旅行，在開放外國人入境時，僅對疫情較突出的國家或地區實施2周隔離措施，或暫停該國旅客入境。日本則要求餐飲店縮短營業時間等，強化管制措施。這些管理措施都精準掌握時機和嚴格程度，還得要兼顧經濟活動能持續，各國都使盡力量設法解決。

(中時新聞網)