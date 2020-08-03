台積電在中美貿易、科技戰下成為焦點，是出於台積電為純晶片代工廠，而美國科技企業如輝達(Nvidia)、高通(Qualcomm)和超微半導體(AMD)等，都是台積電的客戶。因此，美國無法承受台灣輸給大陸的後果，故需要保護台灣。

據英國金融時報報導，儘管美企在全球晶片業中佔主導地位，有許多先進晶片是由美國設計，但美國製造的晶片佔比只有12%，而在大陸晶片業崛起及中美貿易和科技戰下，美國半導體業調查公司VLSI Research董事長兼長期晶片分析師Dan Hutcheson表示，台灣靠著「晶片護盾」（silicon shield）成為美國的第 51 州，「美國必須保護台灣，承擔不起把台灣輸給大陸的風險」。

Hutcheson指出，中美衝突凸顯美國倚賴其他亞洲國家製造晶片可能帶來的風險，尤其是相當倚賴台積電，故有必要保護台灣。

事實上，美國國會正努力推動晶片「美國製造」，台積電也在今年5月宣布，將在美國亞利桑那州建廠，但月產能預計只有20萬片，遠不如在台灣的幾座最大廠房。就算台積電願意擴充美國產能，也得花許多年才能複製台灣廠的先進科技。南韓的三星也在美國德州有先進晶片廠，但也只能為蘋果公司等美國大客戶供應晶片。

象徵美國晶片製造領導地位的英特爾，近年技術發展卡關，坦言可能使用「別家企業的晶圓代工廠」，台積電是英特爾委外代工為數不多的選項，這恐怕無法讓美國政府感到安心。

(中時新聞網)