對於檢調偵辦時代力量黨主席徐永明等人貪瀆案並向法院聲請羈押一事，時代力量祕書長陳志明今（3）日出面說明，2月的時候有一筆因為資金的短缺，所以對外做短期借貸的金流。

檢調偵辦立委集體貪瀆案，台北地檢署1日將太流前董事長李恆隆、無黨籍立委趙正宇、民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明、時代力量主席徐永明、助理余學洋、丁復華、林家騏，還有白手套郭克銘全部向法院聲請羈押禁見。法院訊問後，裁准羈押趙正宇的助理林家騏，趙正宇則以100萬元交保，其他被告尚待審訊。

時力黨秘書長陳志明2日在臉書「時代力量全國黨員社團」中發文替徐永明護航，稱徐永明這次會被捲入此案，「也是因為黨發不出薪水，所以去借錢來發。」「先提供黨行政面的狀況讓大家知道事實基礎，心裡也多個參考資訊。」

陳志明此番說法遭到輿論批評，根據《TVBS》報導，他今日特地再度出面說明指出，2月的時候有一筆因為資金的短缺，所以對外做短期借貸的金流，所以有一筆錢進來，但是那筆錢在政黨補助款進來之後，就還回去了！

(中時新聞網)