中信兄弟將於7日至9日連3天在臺中洲際棒球場舉行主題日「龍角散喉糖CHILL K歌」，洲際球場變身洲際835號大包廂，3天不同主題共有8組藝人輪番於賽前、賽後開唱，並有中信兄弟球員一同合唱。

7日「CHILL FRIDAY」發動引擎來到洲際球場，「神曲」連發耳熟能詳，卜學亮與蔡旻佑登場。8日周六「CHILL嘻哈」除了「瘦子E.SO」將於賽後開唱，另有兩位嘻哈天菜齊聚835號大包廂，CHILL翻最colorful的父親節。

9日「Chill情歌」，今年以專輯《藏著並不等於遺忘》入圍第31屆金曲獎「最佳國語女歌手」、「最佳國語專輯」等6項大獎的「娃娃－魏如萱」將於賽後CHILL開唱。「小鬼」黃鴻升與柯有倫也將於賽前與賽後表演，賽前則將聯手為中信兄弟開球。

中信兄弟一年一度的「我不是歌手」也將於9日賽後登場，今年會有哪幾位球員登場角逐冠軍呢？屆時就可見分曉。

「835號歡樂大包廂」徵求K歌高手，嘻哈饒舌抒情曲風不限，不管要獨唱、合唱還是阿卡貝拉，只要敢唱就直接在應援舞台上唱。7日至9日完成演唱者，可獲得一整箱「OeTTINGER beer歐廷格啤酒」；球迷可於4日中午12:00前至中信兄弟官方臉書粉絲專頁「兄弟Fans Club」報名。

(中時 )