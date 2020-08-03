南京市博物館總館產業發展部文創辦主任賀湘分享跨業合作授權IP成功案例。（記者陳思豪攝）

上海博物館與迪士尼合作的授權IP案例。（記者陳思豪攝）

兩岸博物館文創專家雲相聚探討博物館IP授權開發

8月3日下午，第二屆兩岸博物館IP授權交流論壇在南京成功舉辦。來自南京博物院、南京市博物總館、上海博物館、浙江省博物館、杭州良渚博物院和台灣故宮博物院的博物館文創專家，以及台灣博物館IP授權開發方面的專家，以源·創為主題，探討博物館IP授權開發的新方法以及面對的新公眾，包括為何博物館頻頻跨界各種品牌，或者品牌為何願意與博物館合作，如何解決博物館跨界產品同質化問題等。

青鳥新媒體藝術藝術總監林俊廷多年來從事把博物館IP開發成數位藝術展。（記者陳思豪攝）

因新冠肺炎疫情關係台北故宮也以視訊方式參與了博物館IP授權開發雲論壇。（記者陳思豪攝）

截至目前，大陸博物館總數已達5136家，舉辦各類展覽超過2萬個，近10億人次走進博物館。博物館熱引發了博物館IP授權開發的浪潮。讓收藏在博物館中的文物、陳列在廣闊大地上的遺產、書寫在古籍里的文字活起來，這是博物館IP文創產品開發的原則。博物館借助科技、網絡進行文創開發，用年輕人喜歡的方式，吸引他們的目光，讓其走近化、更懂傳統文化，並且在這一過程中，實現了博物館的「逆生長」。

台北故宮IP授權的文創商品十分受到年輕族群的追捧。（記者陳思豪攝）

參與兩岸博物館IP授權開發的博物館與文創商品開發業者公同分享心得並回答現場來賓的提問。（記者陳思豪攝）

挖掘IP創作博物館時代精品

論壇上，南京創意中心作為南京市博物總館的IP授權合作方與富邦華一銀行簽訂了聯名開發的戰略合作協議。另外論壇還促成了台北故宮博物院與知名時尚品牌TIME ROAD進行IP聯名開發的戰略合作。

此次兩岸博物館IP授權交流論壇，共同邀請了江浙滬以及台灣著名的博物館文創開發方面的專家，他們紛紛表示，「文化體驗」才應當是文創營銷創新的真正核心。深度挖掘博物館IP，開發多種形式的商品，既要展現吸引公眾購買力的獨特魅力，更要展現公眾對於博物館參觀體驗和文化理解的情緒依託，同時全力打響「中華文化」，讓中華特有文化通過創意能量逐漸發光，並通過營銷創新實現「利」和「益」雙收的必由之路。

深度融合賦能博物館文創新業態

綜合利用博物館蘊藏的豐富歷史文化資源，促進博物館IP與其他產業融合發展，培育新的文化業態，將博物館館藏資源優勢轉化為產業優勢，更好地滿足人們多方面、多層次、多樣化的文化需求。天貓調研發現，近60％的消費者願意為文化溢價買單。2018年前開設的博物館天貓店年成交增長高達100％-150％，部分博物館成交金額近億。

博物館IP授權，就突破了博物館賣復仿產品或者普通文創產品的桎梏，而且把博物館IP變成了流行文化。如今，博物館一改往日高冷形象，集體轉型，過節勝地、綜藝熱門、文創廠商……眾多博物館紛紛走上「社交媒體＋電商」「綜藝＋電商」的路子。

上海博物館文博專家，文化創意中心負責人胡緒雯會中以《文化共生——城市博物館的交流與合作》分享了上海博物館IP授權的發展之路，他表示上海博物館於2008年舉辦第一次文創設計大賽後，陸續與大英博物館、迪士尼的強強聯合，吸引眾多年輕人瞭解和喜愛傳統文化，把傳統文化的內涵以富有創意的方式傳遞，促進文創產業的發展。

與會的其他專家也表示，博物館IP授權推動了跨界合作，原因在於比起博物館的自營文創產品，年輕人更喜愛博物館與其他品牌的跨界產品。博物館跨界衍生品的規模是博物館自營產品的3倍。博物館也逐漸意識到，要讓年輕人瞭解博物館文化，與品牌的跨界合作成為文創產品熱賣的有效模式。

順勢而為豐富博物館文化傳播新渠道

此次博物館IP授權交流論壇展現大陸與台灣博物館以館藏文物為源，通過創意設計和跨界創新，傳承文脈，呈現出形式多樣、廣受歡迎的文創精品；同時以文創產品——館藏文物——歷史文化——家國情懷的脈絡，展現博物館文創成為兩岸年輕人瞭解歷史文化，增進交流的新紐帶。

博物館的觀眾趨於年輕化。清華大學文化經濟研究院和天貓聯合發佈的《新文創消費趨勢報告》顯示，在線上逛博物館的人首次超過去博物館參觀的人，在淘寶天貓逛博物館旗艦店的累計訪問量就達到16億人次，是全國博物館接待人次的1.5倍，其中有1億用戶是90後。

因此，數位傳播模式在博物館IP授權開發中顯得尤為重要。台灣故宮博物院在這方面積累了眾多經驗，其IP授權負責人高登賢在此次論壇交流中通過雲演講的方式，闡述了台北故宮博物院近年來致力於推廣數位化博物館，並運用最新科技互動技術推出各種文物相關的展覽及互動IP。

年輕群體接受文化最主要的方式是數位閱讀和文化體驗。青鳥新媒體藝術藝術總監林俊廷多年來從事把博物館IP開發成數位藝術展，其2008年在北京故宮與漢唐樂府合作的《洛神賦》演出、2011年台北故宮博物院的《富春山居圖》新媒體藝術特展，以及正在和北京故宮博物院合作的神獸IP，都成功將新媒體藝術賦予了文化溫度。

開拓創新營造文化體驗新方式

杭州良渚博物院為文創發展提供了廣闊的空間和契機，以良渚玉器文明為創意源頭，強調用心講好中國文化故事。南京博物院在有意識地強調自己特色，打造獨特的視覺符號。在IP授權合作方面，已有很深厚經驗的台北故宮博物院積極與影視、遊戲行業開啓跨行業的新合作，尋求宣傳推廣文化IP的體驗新方式。這些都值得兩岸博物館借鑒。

為了探索文創的無限可能性，南京市博物總館和台北故宮博物院還面向江蘇的品牌、文創企業和設計師開放了一批博物館IP，尋求合作。南京市文化投資控股集團總經理萬震表示，博物館是文化高度的最後「堡壘」，如何活化古代文化又保留中國特有的文化審美，需要一個平衡和長久審美力的培養。不僅如此，博物館商店作為博物館的「最後一個展廳」，應當融合教育功能，充分展現文創產品背後的故事。

(旺報 )