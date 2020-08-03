兩岸博物館文創專家雲相聚探討博物館IP授權開發
8月3日下午，第二屆兩岸博物館IP授權交流論壇在南京成功舉辦。來自南京博物院、南京市博物總館、上海博物館、浙江省博物館、杭州良渚博物院和台灣故宮博物院的博物館文創專家，以及台灣博物館IP授權開發方面的專家，以源·創為主題，探討博物館IP授權開發的新方法以及面對的新公眾，包括為何博物館頻頻跨界各種品牌，或者品牌為何願意與博物館合作，如何解決博物館跨界產品同質化問題等。
截至目前，大陸博物館總數已達5136家，舉辦各類展覽超過2萬個，近10億人次走進博物館。博物館熱引發了博物館IP授權開發的浪潮。讓收藏在博物館中的文物、陳列在廣闊大地上的遺產、書寫在古籍里的文字活起來，這是博物館IP文創產品開發的原則。博物館借助科技、網絡進行文創開發，用年輕人喜歡的方式，吸引他們的目光，讓其走近化、更懂傳統文化，並且在這一過程中，實現了博物館的「逆生長」。
挖掘IP創作博物館時代精品
論壇上，南京創意中心作為南京市博物總館的IP授權合作方與富邦華一銀行簽訂了聯名開發的戰略合作協議。另外論壇還促成了台北故宮博物院與知名時尚品牌TIME ROAD進行IP聯名開發的戰略合作。
此次兩岸博物館IP授權交流論壇，共同邀請了江浙滬以及台灣著名的博物館文創開發方面的專家，他們紛紛表示，「文化體驗」才應當是文創營銷創新的真正核心。深度挖掘博物館IP，開發多種形式的商品，既要展現吸引公眾購買力的獨特魅力，更要展現公眾對於博物館參觀體驗和文化理解的情緒依託，同時全力打響「中華文化」，讓中華特有文化通過創意能量逐漸發光，並通過營銷創新實現「利」和「益」雙收的必由之路。
深度融合賦能博物館文創新業態
綜合利用博物館蘊藏的豐富歷史文化資源，促進博物館IP與其他產業融合發展，培育新的文化業態，將博物館館藏資源優勢轉化為產業優勢，更好地滿足人們多方面、多層次、多樣化的文化需求。天貓調研發現，近60％的消費者願意為文化溢價買單。2018年前開設的博物館天貓店年成交增長高達100％-150％，部分博物館成交金額近億。
博物館IP授權，就突破了博物館賣復仿產品或者普通文創產品的桎梏，而且把博物館IP變成了流行文化。如今，博物館一改往日高冷形象，集體轉型，過節勝地、綜藝熱門、文創廠商……眾多博物館紛紛走上「社交媒體＋電商」「綜藝＋電商」的路子。
上海博物館文博專家，文化創意中心負責人胡緒雯會中以《文化共生——城市博物館的交流與合作》分享了上海博物館IP授權的發展之路，他表示上海博物館於2008年舉辦第一次文創設計大賽後，陸續與大英博物館、迪士尼的強強聯合，吸引眾多年輕人瞭解和喜愛傳統文化，把傳統文化的內涵以富有創意的方式傳遞，促進文創產業的發展。
與會的其他專家也表示，博物館IP授權推動了跨界合作，原因在於比起博物館的自營文創產品，年輕人更喜愛博物館與其他品牌的跨界產品。博物館跨界衍生品的規模是博物館自營產品的3倍。博物館也逐漸意識到，要讓年輕人瞭解博物館文化，與品牌的跨界合作成為文創產品熱賣的有效模式。
順勢而為豐富博物館文化傳播新渠道
此次博物館IP授權交流論壇展現大陸與台灣博物館以館藏文物為源，通過創意設計和跨界創新，傳承文脈，呈現出形式多樣、廣受歡迎的文創精品；同時以文創產品——館藏文物——歷史文化——家國情懷的脈絡，展現博物館文創成為兩岸年輕人瞭解歷史文化，增進交流的新紐帶。
博物館的觀眾趨於年輕化。清華大學文化經濟研究院和天貓聯合發佈的《新文創消費趨勢報告》顯示，在線上逛博物館的人首次超過去博物館參觀的人，在淘寶天貓逛博物館旗艦店的累計訪問量就達到16億人次，是全國博物館接待人次的1.5倍，其中有1億用戶是90後。
因此，數位傳播模式在博物館IP授權開發中顯得尤為重要。台灣故宮博物院在這方面積累了眾多經驗，其IP授權負責人高登賢在此次論壇交流中通過雲演講的方式，闡述了台北故宮博物院近年來致力於推廣數位化博物館，並運用最新科技互動技術推出各種文物相關的展覽及互動IP。
年輕群體接受文化最主要的方式是數位閱讀和文化體驗。青鳥新媒體藝術藝術總監林俊廷多年來從事把博物館IP開發成數位藝術展，其2008年在北京故宮與漢唐樂府合作的《洛神賦》演出、2011年台北故宮博物院的《富春山居圖》新媒體藝術特展，以及正在和北京故宮博物院合作的神獸IP，都成功將新媒體藝術賦予了文化溫度。
開拓創新營造文化體驗新方式
杭州良渚博物院為文創發展提供了廣闊的空間和契機，以良渚玉器文明為創意源頭，強調用心講好中國文化故事。南京博物院在有意識地強調自己特色，打造獨特的視覺符號。在IP授權合作方面，已有很深厚經驗的台北故宮博物院積極與影視、遊戲行業開啓跨行業的新合作，尋求宣傳推廣文化IP的體驗新方式。這些都值得兩岸博物館借鑒。
為了探索文創的無限可能性，南京市博物總館和台北故宮博物院還面向江蘇的品牌、文創企業和設計師開放了一批博物館IP，尋求合作。南京市文化投資控股集團總經理萬震表示，博物館是文化高度的最後「堡壘」，如何活化古代文化又保留中國特有的文化審美，需要一個平衡和長久審美力的培養。不僅如此，博物館商店作為博物館的「最後一個展廳」，應當融合教育功能，充分展現文創產品背後的故事。
(旺報 )
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