前東京華僑總會會長林學明為了協助千葉縣印西市防止新冠肺炎疫情擴大，以及為促進台灣與印西市的交流，1日赴印西市公所致贈印西市最新型的紅外線體溫檢測器。印西市長板倉正直代表接受，並直呼「太棒了！」。

千葉縣印西市和台灣沒有交流，林學明盼經由致贈體紅外線體溫檢測器能牽起台日的友誼，在前東京華僑總會會長顧問何元奎的介紹下，促成了這次的捐贈。

前東京華僑總會會長林學明赴千葉縣印西市致贈最新型的紅外線體溫檢測器。(前排右起，駐日代表處經濟組組長周立、印西市長板倉正直、印西市社會福祉協議會會長上條公司。後排右二為前東京華僑總會會長林學明，左一為會長顧問何元奎。圖為何元奎提供)

板倉市長表示，「林社長送的是全球最新型的紅外線體溫檢測器，真的很棒！只要經過檢測器前就立刻能測出體溫，體溫太高還會用語音通知說: 『體溫太高了』。對市民們而言，也是防疫的最強設備，我們會設在市疫所門口附近，讓進出的市民都可以利用。」

林學明表示，聽說印西市打算將體溫檢測器設在市公所門口，希望到市公所的民眾在入口處都能先測體溫，職員每天上班也可以確認體溫，以做好防疫的健康管理。

(中時新聞網)