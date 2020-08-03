中颱哈格比雖然逐漸遠離台灣，但中央氣象局表示，明（4）日受到低壓帶及暖溼偏南風影響下，台灣天氣仍不穩定，南部、東部及東南部等地區有間歇性陣雨和雷雨，而北部也須注意午後雷陣雨的發生。

氣象局臉書上說明，目前哈格比位於基隆東方海岸，持續向北北西移動，明雖然哈格比暴風圈逐漸遠離，但南部、東部及東南部地區及澎湖、金門依舊有間歇性陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，午後北部地區、其他山區有局部大雨或豪雨發生的機率；氣溫方面，各地高溫約31到35度。

臉書專頁《台灣颱風論壇｜天氣特急》也貼出一張圖說明，明天受到低壓帶影響，全台灣都有午後雷陣雨，特別是北部地區，雷雨的範圍較廣、強度也較大，南部及東南部則是全天都容易有間歇性的陣雨或雷雨，一直要到明天入夜以後，降雨才會逐漸緩和。

另外，《台灣颱風論壇｜天氣特急》提醒，今晚至明天清晨這段期間，是南部、東南部降雨最劇烈的時刻；隨著時間越晚，陣雨的頻率和強度將會逐漸增加，而降雨的規模和範圍，將會是平地大於山區。

(中時新聞網)