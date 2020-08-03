時代力量黨主席、前立委徐永明等6名立委涉收賄弊案，遭檢調約談聲押。綠營粉絲團「只是賭藍」回應卻稱「為維持台灣民主自由，這種人貪汙我可以接受」。前太陽花成員妖西痛批，「殺了國民黨結果自己變成國民黨、為了屠魔最後自己也成了魔」！
時代力量黨主席、前立委徐永明等6名立委涉收賄弊案，近日遭檢調約談，而徐永明遭查，也讓過去力打弊案、反貪汙色彩鮮明的時代力量備受質疑。但綠營粉絲團「只是賭藍」回應卻稱「為維持台灣民主自由，這種人貪汙我可以接受」。
對於徐永明涉貪，經常痛譙藍營的綠營臉書粉專「只是堵藍」近日回應稱，「我的標準很簡單，只要幫忙打退老共讓人民安居樂業守住疫情、處理黨產、年金改革、維持台灣民主自由主權性，這種人貪汙我可以接受，但在那邊背刺不幫忙，我一定打死你」。
但後來「只是堵藍」也發出聲明文表示，「蘇背負著屏東蘇家的聲望，扛著民主進步黨的招牌，卻跟著一起墮落」。聲明也呼籲，「退黨不代表是真的負責自己錯誤行為，蘇震清一次背叛那麼多人的期待，若罪行明確，麻煩自動請辭立委，不要連累總統跟民進黨其他人的努力」。
前太陽花學運成員妖西（劉敬文）在臉書批評，「殺了國民黨結果自己變成國民黨、為了屠魔最後自己也成了魔，路走了半天繞了一圈，結果只是回到原點。」
(中時新聞網)
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