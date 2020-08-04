富達投信表示，上周多空消息夾雜下，全球股市普遍彈升，然整體股票基金持續賣超，並擴增到18.8億美元，其中仍以美國股票型基金賣超最大，在各類股中，醫療保健股仍吸金，買超10億美元，持續奪冠。

富達投信指出，整體股票基金上周持續賣超，且賣超金額擴增到18.8億美元，其中美國股票基金賣超最大，淨流出近48億美元，但個別股票基金中仍有買超，包括產業類股中以醫療保健股以及全球股票型基金都持續呈現買超。

因輝瑞第二季營收、獲利優於預期，管理層對長期前景具有信心，上調全年財務預測；歐洲製藥廠賽諾菲（Sanofi）和GSK發出聲明稱美國政府將提供21億美元資金助其加速疫苗研發作業，包含臨床試驗等研發以及擴大疫苗產能，富達投信指出，使得資金持續流向醫療保健股。

至於整體債券基金則呈現連16周買，上周周買超維持在170億美元以上。富達投信表示，其中美高收債連續4周買超，近周買超近10億美元，亞洲高收益債連續18周淨流入、亞洲投資級債連續7周買超。

(工商 )