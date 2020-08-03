聽過「荔枝病」嗎？炎炎夏日，水果也特別香甜多汁，一口接一口，卻可能消暑不成、反而造成身體負擔，甚至會導致腦部病變。4種夏季好吃的水果，怎麼吃可以享受美味又不傷身？

荔枝、龍眼、西瓜、鳳梨、芒果……，台灣盛夏的當令水果種類眾多，而且又香又甜，大快朵頤，清爽又消暑。不過，儘管水果各有其豐富的營養素，但一不小心吃太多也會造成身體負擔，尤其在中醫觀點，水果性質有的燥熱、有的寒涼，體質較為虛寒或燥熱的人，如果吃錯了，恐怕有腹瀉不適或是嘴破上火等症狀。

1.荔枝

特色:

汁多味甘甜、果肉柔軟，含維生素C、B1、B2、B6、鉀等多種營養素。

中國醫藥大學北港附設醫院中醫部主治醫師楊淑媚指出，荔枝在中醫觀點屬於健脾止瀉的食物，且養肝補血，可以改善神經衰弱，病後體虛的人也很適合食用。

注意事項:

屬於溫熱性水果，吃多了容易上火，尤其是體質較熱的人不可多吃。

此外，每年夏天都傳出有人因為吃荔枝而出現「荔枝病」，中原大學生物科技系副教授招名威指出，這是因為荔枝裡含有次氯酸a，和α-亞甲環丙基甘胺酸兩種毒素，會破壞體內維持血糖的酵素，導致血糖不平衡與代謝紊亂，因此引發急性低血糖、甚至暴發腦部病變。

不過他也強調不必恐慌，這兩種毒素在沒有成熟的荔枝中含量很高，但荔枝成熟之後就很少了；唯有兒童因體內轉化酶較少，荔枝一次最好不要吃超過5顆，至於成人建議一次以10顆為限，糖尿病人更要少吃，以免血糖突升驟降，增加低血糖併發症的風險。

挑選訣竅

1.以新鮮飽滿為佳，果實適中，果形圓而略尖，果皮鱗狀明顯易見，並具有刺手感覺更好。

2.鮮的荔枝附有枝葉，可在選購時留意，果皮如變瘀紅色或呈咖啡色，觸摸時有脆硬感，代表採下已有一段時日，較不宜購買。

2.芒果

（圖片來源：pixabay）

特色:

色澤金黃、口感甜美，含有豐富的維生素A、C、B群，是美容養顏的好幫手，且芒果中有大量膳食纖維，可以促進排便、預防便秘。

楊淑媚指出，很多人以為芒果屬於熱性水果，其實不然，芒果是平性水果，吃了不會上火，還能止口渴、咽喉乾燥、利小便，如果有暈車困擾的人，也能在出發前吃一點芒果，止暈止吐。

注意事項:

芒果含有與生漆過敏相同的抗原成分，如單羥基苯、二羥基苯，尤其還沒完全成熟的芒果還含有乙醛酸，容易刺激皮膚黏膜，引起嘴唇紅腫、發癢，甚至咽喉、臉都有灼熱感，或產生全身性的疹子，搔癢難耐。楊淑媚說，芒果在中醫來說屬濕毒之物，皮膚敏感或有皮膚病也不宜食用。

昌盛堂中醫診所院長劉佳祐建議，芒果去皮時以「削」代替「撕」，徹底去除果皮與果肉間細毛，可以避掉芒果的發性，降低發炎過敏的程度。

挑選訣竅

1.果形完整、豐滿、新鮮、有彈性。表皮光滑無黑點，觸摸時有肉質感，香味濃郁，果蒂周圍無黑斑。

2.成熟果實表皮上會有一些帶黏性的樹脂，呈咖啡色。

（圖片來源：pixabay）

3.鳳梨

特色

雖然全年皆有生產，但夏季的鳳梨最甜，吃了不但消暑，鳳梨當中的維生素B1還能夠消除疲勞、增進食慾。

鳳梨也富含膳食纖維、維生素C、類胡蘿蔔素、鉀等營養素，更且鳳梨中含有蛋白酶可以分解蛋白質，幫助人體吸收消化，也正是中醫觀點中的「健胃消食」。

注意事項:

不過，許多人吃鳳梨會覺得「刮舌」，也正是蛋白酶的作用，雖然這種酵素可以分解蛋白質，但也會讓人產生過敏反應，刺激口腔黏膜細胞，造成紅腫、發癢、刺痛。

因此，患有消化道潰瘍、嚴重肝或腎疾病、或血液凝固功能不全的人，應少吃或不吃鳳梨，避免病情加重，一般人也要注意，別空腹吃太多鳳梨。

挑選訣竅:

要挑選基部有一半成金黃色暈，尾段還保有淺綠色的果實，拿在手上有沉甸感、鱗目凸顯、色澤醒目的較佳。避免挑選太熟的，以免有酒餿味。

4.西瓜

特色:

水分多，富含瓜胺酸有助於降血壓，尤以黃肉西瓜的瓜胺酸更高。紅肉西瓜則是維生素A和茄紅素比較多，有護眼功效。兩種西瓜的鉀離子都豐富，可利尿、消水腫。

中醫觀點，西瓜清熱解暑、生津利尿、治口破及口腔炎，能改善暑熱引起的咽喉痛、口破、舌破、牙痛。

注意事項:

楊淑媚指出，西瓜屬性寒涼，雖然適合清熱解暑，但若是本身體質較為虛寒、或是平常就容易拉肚子的人最好不要多吃，以免引起消化不良、腹瀉。

腎功能不好的人，吃太多西瓜會讓下肢水腫加劇，容易誘發心臟衰竭，糖尿病患者因血糖會升高，也不建議食用。

挑選訣竅:

1.果皮堅硬、有光澤，表面花紋清晰鮮明，果柄粗細均勻。

2.用手觸摸西瓜要有光滑感，用手指輕彈之發出濁音、沉甸甸者為熟瓜。一手托瓜，一手拍瓜，有類似振動感的較好。

(中時新聞網)