檢調偵辦立委集體貪瀆案，其中時代力量黨主席、前立委徐永明捲入SOGO經營權之爭，涉嫌收受業者賄絡，消息曝光後，引發外界抨擊。然而，時力黨秘書長陳志明2日在臉書替徐永明護航，稱他這次會被捲入此案，「也是因為黨發不出薪水，所以去借錢來發。」對此，名嘴謝寒冰則怒轟，講笑話嗎?見鬼了，要不要自動解散?

謝寒冰今(3日)在Youtube直播中提到，秘書長是在講笑話嗎?時間點要不要考慮清楚，當時黨主席是黃國昌耶，「所以假設黨沒有錢，那我老實講，他真的為黨犧牲、要去幫黨借錢，請問黃國昌知不知道，總該知道吧?不是應該黨內人士都知道吧，而不是為善不欲人知，這你相信嗎?所以見鬼了」。

謝寒冰砲轟，黃國昌跳出來說接到爆料，那你第一件事應該要調查內部，結果什麼都沒動，時代力量不是超高道德標準嗎?之前說有涉貪政黨要連帶處罰，那這次「要不要自動解散?」

而針對徐永明涉賄風波，時代力量也發表聲明表示，本案嚴重影響本黨之聲譽，但前主席徐永明目前仍在聲押中，本會將待台灣台北地方法院召開羈押審查庭決定後，盡速做進一步之處理。

至於，陳志明的說法遭到輿論批評後，他今也再度現身說明，2月的時候有一筆因為資金的短缺，所以對外做短期借貸的金流。

(中時新聞網)