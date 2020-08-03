2020年已過完大半，8月也正式展開，新的月份，也讓人充滿期待。命理老師艾菲爾就在粉絲專頁「塔羅牌老師艾菲爾」指出，有4個生肖的朋友，會在8月得到不少貴人相助，「相信你的運勢能一飛沖天，好運爆棚。」其中上榜的生肖及排名為：

TOP 4：生肖龍

生肖龍事業有貴人加持，工作更加順利，你的上級、領導就是你的貴人，不僅看重你的工作能力，還會賦予你管理者權利，讓你加薪不是夢。創業者在八月也能感受到貴人帶來的人脈，讓你順利開闢新客群、新財源，讓你的事業更加穩固。陽曆八月就是事業、財運兩得意的好月份。

TOP 3：生肖狗

生肖狗有天解吉星來相助，特別是人際關係、愛情方面最吃香。這個月將受到身邊親朋好友的愛戴，大家都爭相幫助你、關照你，請你吃飯、喝飲料、搶著幫你買單，遇到任何困難也都搶著要幫你想辦法解決。想脫單的人可以在八月，請身邊的長輩、好友、同事幫忙牽線，很快就能遇到一個靠譜桃花喔。

TOP 2：生肖羊

生肖羊有月德臨照，好運、貴人運所向披靡，不管你是在工作上遇到甩鍋的同事、還是感情有第三者介入、抑或是與家人、閨蜜鬧脾氣，無論是什麼樣的困境，都能在貴人的幫助下順利度過難關。八月份你只要保持正向積極、樂觀進取的態度面對一切事物，就會順利吸引貴人來到。

TOP 1：生肖雞

生肖雞太陰當權坐，對女性更是大大的加分，不管是事業、工作、愛情、家庭、財運，只要心中有念，就能手到擒來，是好運大增，做事順利的月份。生肖雞八月份只要堅守本分、不忘初心，一心專注於你的目標，一步一腳印再加上貴人扶持，你的好運就能連翻漲，各方面運勢都由黑翻紅，是你心想事成的最佳月份。

(中時新聞網)