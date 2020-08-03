義大利北部港市熱那亞的莫蘭迪（Morandi）高架橋，2018年8月14日，在狂風暴雨中崩塌墜落，釀成43人罹難的悲劇。（美聯社）

義大利北部港市熱那亞的莫蘭迪（Morandi）高架橋，2018年8月14日，在狂風暴雨中崩塌墜落，釀成43人罹難的悲劇。將近2年後，義大利當局即將以盛大儀式，慶祝取代斷橋的新橋通車。對於死者家屬來說，政府的高調「慶祝」，令他們情何以堪。

3日晚間，這座名為熱那亞聖喬奇歐（Genoa San Giorgio）的新橋，將由總統馬塔瑞拉主持啟用大典，飛機將飛越新橋上空，噴出象徵義大利國旗的紅綠白三色。第一輛汽車，將於5日上午通過新橋。

2日晚間，新橋的18座橋墩，已由紅綠白三色燈光妝點。啟用典禮上，將為罹難者默哀1分鐘，並朗誦43人的姓名以茲悼念。

總理孔蒂將出席啟用儀式，但罹難者家屬不會參加，不過會在典禮前，與總統馬塔瑞拉私下會面。

當局大動作慶祝新橋落成，對家屬形同二度傷害，在斷橋中失去姐姐，姐夫，外甥和外甥女的波塞提難過地說，「我覺得很糟，這麼可怕的一天，但大家卻在慶祝。沒錯，橋蓋好了，但有誰去注意罹難者的公道在哪裡？啟用典禮應該要悲傷，但現在只看到裝飾，像要辦婚禮一樣。」

熱那亞所在的利古里亞（Liguria）大區區長托提告訴媒體，落成啟用儀式「應該要莊重，沒什麼好慶祝的。」

(中時 )