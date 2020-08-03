日本新冠疫情反彈相當嚴重，全國已連續5天新增確診人數破千，尤為驚人的是，其中有超過5成的感染源不明，感染的場所也愈來愈難確定。日本政府呼籲民眾做好個人防護。（圖

日本新冠疫情反彈相當嚴重，全國已連續5天新增確診人數破千，尤為驚人的是，其中有超過5成的感染源不明，感染的場所也愈來愈難確定。日本政府呼籲民眾，要加強個人的防疫措施，以應對幾乎無法確定感染場所的新冠病毒侵襲。

據《日經中文網》報導，截至當地時間8月2日21時，日本國內新增1324人感染，連續5天超過1000人。東京都為292人，大阪府為194人，愛知縣為160人，福岡縣為145人。

報導說，日本新冠病毒的感染途徑不斷擴大，東京都的家庭內部感染超過了夜生活街區，日本全國感染途徑不明的比例已超過5成，感染場所越來越難以確定，組織和個人的病毒防護措施顯得更為重要。

日本政府新冠對策專家會議主席尾身茂對感染途徑的變化表現出危機感，他說「除了需要注意感染途徑不明的人數之外，最近發現家庭內、醫療機構、老年人等的感染也在擴大」。

以東京都為例，8月1日新增感染人數472人創下新高，感染途徑不明的人數達到305人。其中家庭感染最多，達到50人，超過夜生活街區的27人。

報導說，隨東京都內的疫情持續蔓延，感染途徑日益多樣化，感染途徑的分析資料比第一波疫情時更加詳細，家庭和職場的感染風險變得更加明顯。

日本政府再次要求企業推進居家辦公，東京都的負責人表示，「希望包括家庭在內的各單位都要再次貫徹防疫措施，包括避免密閉、密集、密切接觸，勤洗手、勤通風等」。

從每週平均值來看，感染途徑不明者在日本新增感染者中所占的比例在4月下旬以後一直穩定在3～4成，到了7月下旬超過5成。

東京都調查了6月底之前確認死亡的325名感染者的感染途徑，顯示醫療機構和福利設施感染佔5成以上。日本感染者學會理事長、日本東邦大學教授館田一博強調，「要防止今後醫療供應體制緊張，最為重要的是控制醫院和老年人設施感染擴大」。

(中時新聞網)